ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年7月も、セガプライズから『PEANUTS』作品に登場する「スヌーピー」や仲間たちのグッズが続々ラインナップ!

「サマーチェック」の衣装がかわいいマスコットやぬいぐるみが展開されます。

SNOOPY(TM) マスコット サマーチェック

投入時期:2023年7月12日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全3種(スヌーピー、チャーリー・ブラウン、オラフ)

夏らしい爽やかなチェック柄を使用したマスコット。

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「オラフ」が展開されます。

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ サマーチェック

投入時期:2023年7月26日より順次

サイズ:全長約24×20×28cm

種類:全2種(スヌーピー、チャーリー・ブラウン)

「スヌーピー」の耳や「チャーリー・ブラウン」のシャツに、爽やかなチェック柄の生地を使用したぬいぐるみ。

並べて飾りたくなる夏デザインを使用した、お座りポーズのぬいぐるみです☆

「サマーチェック」の衣装がかわいい、「スヌーピー」たちのぬいぐるみやマスコット。

2024年7月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

