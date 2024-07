セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月12日より全国のゲームセンターなどに登場する『ふしぎの国のアリス』 チェシャ猫 Cushy-ON スーパーギガザッカクッションを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 チェシャ猫 Cushy-ON スーパーギガザッカクッション

登場時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約40×40×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの縦に積めるクッション”Cushy-ON”シリーズに、『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」が仲間入り。

大きな口でニンマリと笑う「チェシャ猫」がビビッドなカラーで表現されています。

大きな筒状のクッションにお顔をデザインし、耳は立体的に表現。

とにかく大きなサイズのお顔は、インパクトも抜群です!

同じシリーズのクッションを集めて、積み重ねても楽しいディズニーグッズ。

これ1個でも、ほかのキャラクターデザインと組み合わせてもお部屋のアクセントになります☆

セガプライズの『ふしぎの国のアリス』 チェシャ猫 Cushy-ON スーパーギガザッカクッションは、2024年7月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

