»°°æÉÔÆ°»º¡¢ÊªÎ®ÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡×¡ÖÎäÂ¢¸Ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤âÀÑ¶ËÅ¸³«
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï11Æü¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡Ø& INNOVATION 2030¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯¿·»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÈ¯É½¡£ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬»°°æÉÔÆ°»º¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥¯(MFLP)¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¡¢´ûÂ¸¡¦¿·µ¬¤ÎÊª·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»°°æÉÔÆ°»º¤¬»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ËÜÉôÄ¹¤Î¼ÄÄÍ´²Ç·»á
¡û¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ
¤¤¤ÞÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤ÏEC¤Î³ÈÂç¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤»Ô¾ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡¢¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï2015Ç¯Èæ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÌó35%¤Î²ÙÊª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢»°°æÉÔÆ°»º ¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¼ÄÄÍ´²Ç·»á¤Ï¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥È¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï»º¶È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡¢·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£1¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥³¥¢»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¡×¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏË¤«¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹¾ì¤äÊÝ°é½ê¤òÊ»Àß¤·¤¿¡ÖMFLP Á¥¶¶¡×¡¢¿¦¶È·±Îý»ÜÀß¤âÆþµï¤¹¤ëÊ£¹çÍÑÅÓ¤Î¡ÖMFIP ±©ÅÄ¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡×¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MFLP Á¥¶¶¤Ï¡¢¸ø±à¡¢Â÷»ù½ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡¢BBQ¹¾ì¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤ë
Åö»ÜÀß¤Î½¾¶È°÷¡¢¤ª¤è¤Ó»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼7,000Ì¾°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸ÜµÒËþÂÅÙ¤âÄ´ºº¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò»ÜÀß·×²è¡¢´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤Ê¤É¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡½ê¤Î¶á¤¯¤ËÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÙ·Æ¼¼¡¢¿©Æ²¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÄÄÍ»á¡£
±ä¾²ÌÌÀÑÌó25ËüÊ¿ÊÆÄ¶¤Î¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONT ÅìµþÈÄ¶¶¡×(¥¤¥á¡¼¥¸)
ÅÔÆâºÇÂç¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONT ÅìµþÈÄ¶¶¡×¤Ï2024Ç¯9·îËö¤Ë½×¹©Í½Äê¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÃÏ°è½»Ì±1,000¿Í¤Î¶ÛµÞ°ì»þÂàÈò¾ì½ê¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¹âÂæ¹¾ì¤Ë¤Ï¶ÛµÞÃåÎ¦ÍÑ¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥í¡¼¥óÈô¹ÔÍÑ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÊª»ñÇÛÁ÷¡¢ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡×(¼ÄÄÍ»á)
¤Þ¤¿¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²Ù¼ç¡¢ÊªÎ®´ë¶È¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÄó¶¡²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²þ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
ÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMFLP & LOGI Solution¡×(2023Ç¯4·îÈ¯Â)¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¤Æ²Ù¼ç´ë¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²þ³×¤ò»Ù±ç¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¡¢Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢DX²½¤Ê¤É¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£¤¢¤ë¹ñÆâ¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸ËµòÅÀ¤Î½¸Ìó¡¢Í¢Á÷ÇÛÁ÷¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯´Ö¥³¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆÌó8²¯±ß¤â¤Îºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡ÖMFLP & LOGI Solution¡×
EC»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö & LOGI Sharing¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£ÃíÊ¸¼õÉÕ¡¢ÇÛÁ÷¼êÇÛ¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤Î³«È¯
»ö¶ÈÀïÎ¬2¤Ä¤á¤Ï¡Ö»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡×¡£ÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢¤ä¸üÌÚ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁ´´ÛÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬À®Ä¹¤·¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ûÂ¸»ÜÀß¤Î3³ä°Ê¾å¤ÏÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²þÀµ¥ª¥¾¥óË¡¤Ë¤è¤ë¼«Á³ÎäÇÞ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢ÄÂÂß¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÁ¥¶¶¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¡¢ºë¶Ì¤ÎÆâÎ¦Éô¤ËÎäÅà¡¦ÎäÂ¢»ÜÀßÉÕ¤¤ÎÁÒ¸Ë³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×(¼ÄÄÍ»á)
¡Ö(²¾¾Î)MFLP¿ù¸Í¡×(¥¤¥á¡¼¥¸)
ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸ËÆâ´Ñ¤ÎÍÍ»Ò
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÑ¶ËÅ¸³«¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢IoT¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¸À®AI¡¢5G¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÁý²Ã·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·×²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤ò¶¯²½¡¦³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½¤â¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÄÄÍ»á¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼(MFIP°õÀ¾¶)
¤³¤Î¤Û¤«ÊªÎ®ÍÑÅÓ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤Ê£¹çÍÑÅÓ»ÜÀß¤Î¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯(MFIP ±©ÅÄ)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ûESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
»ö¶ÈÀïÎ¬3¤Ä¤á¤Ï¡ÖESG(´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹)¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÍÉô¤Ø¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û³«È¯Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«È¯Êª·ï¡¢¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¿·µ¬³«È¯Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ï4Êª·ï¤¬½×¹©ºÑ¤ß¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÀè½Ò¤Î¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONT ÅìµþÈÄ¶¶¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖMFLP²£ÉÍ¿·»Ò°Â¡×¡ÖMFLPµþÅÔÈ¬È¨I¡¦II¡×¤Ê¤É¤ò½×¹©Í½Äê¡£
¡ÖMFLPµþÅÔÈ¬È¨I¡¦II¡×(¥¤¥á¡¼¥¸)¡£ÂèÆóµþºåÆ»Ï© È¬È¨µþÅÄÊÕIC¤Ë»ê¶á¡£Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤
³«È¯ÁíÊª·ï¿ô¤Ï¡¢½×¹©ºÑ¤ß¤¬51Êª·ï¡¢³«È¯Ãæ¤¬24Êª·ï¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±¼Ò¤¬¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤È¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë»ÜÀß¤Ï·×75Êª·ï(¹ñÆâ66Êª·ï¡¦³¤³°9Êª·ï)¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó600ËüÊ¿ÊÆ¤È¤Ê¤ë¡£Îß·×ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó1Ãû2,000²¯±ß¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¡£
¼ÄÄÍ»á¤Ï¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤°¡£¤È¤â¤Ë¡¢¤¦¤ß¤À¤¹¡£¤³¤Î»°°æÉÔÆ°»º¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
»°°æÉÔÆ°»º¤¬»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ËÜÉôÄ¹¤Î¼ÄÄÍ´²Ç·»á
¡û¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ
¤¤¤ÞÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤ÏEC¤Î³ÈÂç¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤»Ô¾ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡¢¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï2015Ç¯Èæ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÌó35%¤Î²ÙÊª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£1¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥³¥¢»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¡×¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏË¤«¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹¾ì¤äÊÝ°é½ê¤òÊ»Àß¤·¤¿¡ÖMFLP Á¥¶¶¡×¡¢¿¦¶È·±Îý»ÜÀß¤âÆþµï¤¹¤ëÊ£¹çÍÑÅÓ¤Î¡ÖMFIP ±©ÅÄ¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡×¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MFLP Á¥¶¶¤Ï¡¢¸ø±à¡¢Â÷»ù½ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡¢BBQ¹¾ì¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤ë
Åö»ÜÀß¤Î½¾¶È°÷¡¢¤ª¤è¤Ó»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼7,000Ì¾°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸ÜµÒËþÂÅÙ¤âÄ´ºº¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò»ÜÀß·×²è¡¢´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤Ê¤É¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡½ê¤Î¶á¤¯¤ËÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÙ·Æ¼¼¡¢¿©Æ²¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÄÄÍ»á¡£
±ä¾²ÌÌÀÑÌó25ËüÊ¿ÊÆÄ¶¤Î¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONT ÅìµþÈÄ¶¶¡×(¥¤¥á¡¼¥¸)
ÅÔÆâºÇÂç¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONT ÅìµþÈÄ¶¶¡×¤Ï2024Ç¯9·îËö¤Ë½×¹©Í½Äê¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÃÏ°è½»Ì±1,000¿Í¤Î¶ÛµÞ°ì»þÂàÈò¾ì½ê¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¹âÂæ¹¾ì¤Ë¤Ï¶ÛµÞÃåÎ¦ÍÑ¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥í¡¼¥óÈô¹ÔÍÑ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÊª»ñÇÛÁ÷¡¢ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡×(¼ÄÄÍ»á)
¤Þ¤¿¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²Ù¼ç¡¢ÊªÎ®´ë¶È¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÄó¶¡²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²þ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
ÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMFLP & LOGI Solution¡×(2023Ç¯4·îÈ¯Â)¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¤Æ²Ù¼ç´ë¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²þ³×¤ò»Ù±ç¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¡¢Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢DX²½¤Ê¤É¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£¤¢¤ë¹ñÆâ¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸ËµòÅÀ¤Î½¸Ìó¡¢Í¢Á÷ÇÛÁ÷¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯´Ö¥³¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆÌó8²¯±ß¤â¤Îºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡ÖMFLP & LOGI Solution¡×
EC»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö & LOGI Sharing¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£ÃíÊ¸¼õÉÕ¡¢ÇÛÁ÷¼êÇÛ¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤Î³«È¯
»ö¶ÈÀïÎ¬2¤Ä¤á¤Ï¡Ö»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡×¡£ÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢¤ä¸üÌÚ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁ´´ÛÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬À®Ä¹¤·¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ûÂ¸»ÜÀß¤Î3³ä°Ê¾å¤ÏÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²þÀµ¥ª¥¾¥óË¡¤Ë¤è¤ë¼«Á³ÎäÇÞ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢ÄÂÂß¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÁ¥¶¶¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¡¢ºë¶Ì¤ÎÆâÎ¦Éô¤ËÎäÅà¡¦ÎäÂ¢»ÜÀßÉÕ¤¤ÎÁÒ¸Ë³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×(¼ÄÄÍ»á)
¡Ö(²¾¾Î)MFLP¿ù¸Í¡×(¥¤¥á¡¼¥¸)
ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸ËÆâ´Ñ¤ÎÍÍ»Ò
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÑ¶ËÅ¸³«¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢IoT¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¸À®AI¡¢5G¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÁý²Ã·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·×²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤ò¶¯²½¡¦³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½¤â¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÄÄÍ»á¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼(MFIP°õÀ¾¶)
¤³¤Î¤Û¤«ÊªÎ®ÍÑÅÓ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤Ê£¹çÍÑÅÓ»ÜÀß¤Î¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯(MFIP ±©ÅÄ)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ûESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
»ö¶ÈÀïÎ¬3¤Ä¤á¤Ï¡ÖESG(´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹)¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÍÉô¤Ø¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û³«È¯Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«È¯Êª·ï¡¢¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¿·µ¬³«È¯Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ï4Êª·ï¤¬½×¹©ºÑ¤ß¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÀè½Ò¤Î¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONT ÅìµþÈÄ¶¶¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖMFLP²£ÉÍ¿·»Ò°Â¡×¡ÖMFLPµþÅÔÈ¬È¨I¡¦II¡×¤Ê¤É¤ò½×¹©Í½Äê¡£
¡ÖMFLPµþÅÔÈ¬È¨I¡¦II¡×(¥¤¥á¡¼¥¸)¡£ÂèÆóµþºåÆ»Ï© È¬È¨µþÅÄÊÕIC¤Ë»ê¶á¡£Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤
³«È¯ÁíÊª·ï¿ô¤Ï¡¢½×¹©ºÑ¤ß¤¬51Êª·ï¡¢³«È¯Ãæ¤¬24Êª·ï¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±¼Ò¤¬¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤È¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë»ÜÀß¤Ï·×75Êª·ï(¹ñÆâ66Êª·ï¡¦³¤³°9Êª·ï)¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó600ËüÊ¿ÊÆ¤È¤Ê¤ë¡£Îß·×ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó1Ãû2,000²¯±ß¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¡£
¼ÄÄÍ»á¤Ï¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤°¡£¤È¤â¤Ë¡¢¤¦¤ß¤À¤¹¡£¤³¤Î»°°æÉÔÆ°»º¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£