¥¢¥¸¥¢¤ÇÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿³èÈÇ°õºþ¤ÏŽ¤¤Ê¤¼À¤³¦À©ÇÆ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Rootport¡Ø¿ÍÎà¤òÊÑ¤¨¤¿7¤Ä¤ÎÈ¯ÌÀ»Ë ²Ð¤«¤éAI¤Þ¤Çµ»½Ñ³×¿·¤ÈÊâ¤ó¤À¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î20ËüÇ¯¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°õºþ¤È¤¤¤¦¡Ö»º¶È¡×¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë
¤¸¤Ä¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢À¤³¦½é¤Î³èÈÇ°õºþ¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¹¥È¥¹¤Î±ßÈ×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1040Ç¯Âå¤ËÃæ¹ñ¡¦ËÌÁ×¤Ç¡¢Ç´ÅÚ¤Èç±(¤Ë¤«¤ï)¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Öç±Å¥(¤³¤¦¤Ç¤¤)³è»ú¡×¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ«Á¯¤Ç¤Ï1230Ç¯¤ËÆ¼À½¤Î³è»ú¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤éÅìÍÎ¤Î³èÈÇ°õºþ¤Ï¡¢ÁÈÈÇ¤Î¾å¤Ë»æ¤òºÜ¤»¤Æ¤³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÚÈÇÆ±ÍÍ¤Î°õºþÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç½Î¨¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ç±Å¥³è»ú¤Ï¤½¤ÎÁÇºà¤æ¤¨¤Ë¶¯ÅÙ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Á¯¤ÎÆ¼À½³è»ú¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é²¦¼¼¤ËÆÈÀê¤µ¤ì¡¢Ì±´Ö¤Ç¤Î¾¦ÍÑ¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î°ÎÂç¤µ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö°õºþ¤ò»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤¿¤³¤È¡×¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡µ»½Ñ¤Î²þÎÉ¤È¡¢¢¾¦Çä¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£15À¤µª¤Î¡Ö¸Ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¿åÊ¿»×¹Í¡×
µ»½Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï¶¥¹çÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ê½ñ¤¤Î¼ÌËÜ¡×¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¡¢Àµ³Î¤Ê¿¢»ú¡¦¹»Àµ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ½»æ¶È¤Ï11À¤µª¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢13¡Á14À¤µªº¢¤Ë¤ÏËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê»ºÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¿¤Á¤Ï»æ¤ò²þÎÉ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë±©º¬¥Ú¥ó¤È¥¤¥ó¥¯¤ËÅ¬¤·¤¿¾æÉ×¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼°¤Î»æ¤ò¡¢¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï¹¶Î¬¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£åºÎï¤Ë»æ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¥¤¥ó¥¯¤Î²þÎÉ¤È¡¢»æ¤ò¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¹©Äø¤ÎÈ¯ÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¹¤Î°µÎÏ¤Ç²ÄÆ°³è»ú¤¬ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹ç¶â¤Î³«È¯¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¶âÂ°À½¤Î³è»ú¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï13À¤µªº¢¤«¤é¼ÌËÜ¤ÎÇØÉ½»æ¤Ê¤É¤ËÊ¸»ú¤òÂÇ¤ÄÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°õºþÊª¤ò¥×¥ì¥¹¤¹¤ëµ¡³£¤Ï¡¢¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦°µºñµ¡¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î°ïÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»ä¤Ï¡Ö¸Ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¿åÊ¿»×¹Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ»½ÑÅª²ÝÂê¤ò¸«»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼ê½ñ¤¤Î¼ÌËÜ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢´ûÂ¸¤Î¼ÌËÜ¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤½ñÀÒ¤Î°õºþ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¡ÖÊ¬¶ÈÀ©¡×¤òÀè¼è¤ê
¾¦Çä¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ÎÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï15À¤µªÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ôÉ´Ç¯¸å¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤«¤éÌó3À¤µª¸å¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¡Ê1776Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Ô¥ó¹©¾ì¤Î°ïÏÃ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÇ¿Í¤¬1¿Í¤Ç¥Ô¥ó¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1Æü¤Ë1ËÜ¤âºî¤ì¤ì¤Ð¾å½ÐÍè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬18À¤µª¤ÎÅö»þ¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÏÀ½Â¤¹©Äø¤òÊ¬¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«10¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÇËèÆü4Ëü8000ËÜ¤â¤Î¥Ô¥ó¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿Ë¶â¤òºî¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ð¤¹¿Í¡¢Å¬Åö¤ÊÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¿Í¡¢°ìÊý¤ÎÃ¼¤òÀí¤é¤»¤ë¿Í¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÃ¼¤ò´Ý¤á¤ë¿Í¡½¡½¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡ÖÊ¬¶È¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î°ïÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î°õºþ»ö¶È¤Ï¡ÖÊ¬¶È¡×¤¬Á°Äó¤Ç¤·¤¿¡£
³è»ú¤òÄ¦¤ë¿Í¡¢ÃòÂ¤¤¹¤ë¿Í¡¢¿¢»ú¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢°õºþµ¡¤òÀß·×¤¹¤ë¿Í¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¿Í¡¢°õºþµ¡¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¸¶¹Æ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢¹»ÀµÃ´Åö¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ñÀÒ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¹Ô¾¦¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¾¦Çä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÇÀ¸»º¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÇú¾å¤²
¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î°õºþ¶È¤ÏÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñËÜ½¸ÌóÅª¤Ê»º¶È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ê½ñ¤¤Î¼ÌËÜ¤Ç¤â¡¢¼Ì»úÀ¸¤ÈÁÞ³¨²è²È¡¢ÁõÃú¿¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÊ¬¶È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤´¤¯¾¯¿Í¿ô¤ÇÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÌÌ¡¢À¸»ºÀ¤ÏÃø¤·¤¯Äã¤¯¡¢14À¤µªËö¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿É®µ¼Ô¤Ç¤â1Æü¤¢¤¿¤ê4¡Á6¥Ú¡¼¥¸¤ò»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÊ¸»ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉ®µÂÎ¡×¤ÎÈ¯ÌÀ¤È¤¤¤¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤¿¾å¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢°õºþ¶È¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¹Ô¤¦»Å»ö¤è¤ê¤â¡¢»ñËÜ¤¬¡½¡½ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¼ê¤·¤¿µ¡³£ÁõÃÖ¤¬¡½¡½¹Ô¤¦»Å»ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢À¸»ºÀ¤Ï·å°ã¤¤¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»Í½½Æó¹ÔÀ»½ñ¡Ù¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÁàºî¤¹¤ë°õºþµ¡1Âæ¤Ç1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê8¡Á16¥Ú¡¼¥¸¤òºþ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1481Ç¯ÈÇ¤Î¥À¥ó¥Æ¤Î¡Ø¿À¶Ê¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢1Âæ¤Î°õºþµ¡¤Ç1Æü¤Ë1000Ëç°Ê¾å¤Î°õºþ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡¢»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½¾¶È°÷¤È¤È¤â¤ËÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¡Ê¹©¾ìÀ©¼ê¹©¶È¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ñËÜ¼çµÁ¤ÎË¨²ê¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¾¦Çä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡¢³èÈÇ°õºþ¤È¤¤¤¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯°ÊÁ°¤Ë¤â³è»ú¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾¦Çä¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ê¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°Î¶È¤Ç¤·¤¿¡£
----------
Rootport¡Ê¥ë¡¼¥È¥Ý¡¼¥È¡Ë
ºî²È¡¦Ì¡²è¸¶ºî¼Ô
1985Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ç¥Þ¤³¤¤¡ª¡×¤ò±¿±Ä¡£2023Ç¯¡¢¾¦¶ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÁ´ÊÔAIºî²è¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯ÅíÂÀÏº¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢TIME»ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë100¿Í AI¶È³¦ÊÔ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø²ñ·×¤¬Æ°¤«¤¹À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø½÷µ³»Î¡¢·ÐÍý¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Êºî²È¡¦Ì¡²è¸¶ºî¼Ô Rootport¡Ë