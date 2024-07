『シュレック』や『ボス・ベイビー』『ヒックとドラゴン』シリーズなど、数々の大ヒットアニメーションを生み出してきたドリームワークス・アニメーションが贈る全世界待望の最新作 『THE WILD ROBOT』が邦題を『野生の島のロズ』 として、2025年2月7日(金)より日本公開となることが決定した。

本作は、野生の島で起動した最新型アシスト・ロボの「ロズ」にひょんなことから愛情が生まれ、動物たちと共に生き、島の危機を乗り越えていく感動の物語。原作は、アメリカの作家ピーター・ブラウンによる著書『野生のロボット』シリーズ。2016年に出版された『野生のロボット』はニューヨーク・タイムズのベストセラーリストで1位を獲得し、一大現象となったほか、チルドレンズ・チョイス・アワードの年間最優秀イラストレーター賞や、ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞等を含む数多くの文学賞を受賞した。

監督・脚本は、ディズニーで経験を積み『リロ&スティッチ』(2002)の監督を務め、ドリームワークスでは『ヒックとドラゴン』(2010)などを手掛けてきたクリス・サンダース。製作はドリームワークス・アニメーションの『ボス・ベイビー:ファミリー・ミッション』や『カンフー・パンダ』シリーズのジェフ・ハーマンが務める。

本国の声優キャストとして、ロボットのロズ役に『それでも夜は明ける』(2013)で第86回アカデミー賞助演女優賞を受賞し、その後も『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022)や『クワイエット・プレイス:DAY 1』(2024)など話題作への出演が絶えない実力派女優ルピタ・ニョンゴが起用された。ほか、のペドロ・パスカル、「シッツ・クリーク」シリーズのキャサリン・オハラ、『生きる-Living』のビル・ナイ、『ロケットマン』のキット・コナー、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ステファニー・スーといった名だたる豪華キャストが声を吹き込んでいる。

特報映像も公開された。ここは、緑が一面に生い茂る野生の島。指示を与えてくれるはずの人間のいない場所で偶然起動してしまった最新型アシスト・ロボのロズは「ご用件をどうぞ」と語りながら島の中を進んでいく。しかし森の動物たちは警戒して近づいてこない。

そんな中、偶然ロズは雁の赤ちゃんの誕生の瞬間に立ち会う。映像の最後には、ロズを「ママ」と呼んで額をタッチする雁の愛らしい姿に、思わず赤い光をロズは放つ。ロボットでありながら感情が生まれる瞬間が描かれ、それは同時に物語の始まりを予感させる。

特報映像の中で描かれる島や森は絵画のように美しく、その描写についてクリス・サンダース監督は「古くは『バンビ』のタイラス・ウォンの絵や、『となりのトトロ』を始めとした宮崎駿監督作品に登場する森に至るまで、様々なものを参考にしました」と明かしている。CGに頼らず人の手によって描かれたという繊細な描写にも注目だ。



またあわせて公開された場面写真は、ロズの周りを無数の蝶が舞い上がるシーンカット。ドリームワークスならではのハイクオリティアニメーションが際立つビジュアルとなっている。

Ⓒ2024 DREAMWORKS ANIMATION LLC.

大自然の中で共に生き抜こうとするロボットと野生動物たちの物語を圧倒的な映像美と繊細な表現で描き出す、ユニバーサル・スタジオ×ドリームワークスの最新作『野生の島のロズ』は2025年2月7日(金)TOHOシネマズ 日比谷他全国ロードショー。

