ÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤¬Éü³è¡ª¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥ÈÓ¾Â°¦¤¬¹ðÇò¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¤ÎÅ·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼Ìò¤ÇÃíÌÜ
¹â¶¶Í³Èþ»Ò¡õÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¡õÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤¬Éü³è¤¹¤ë¡½¡½
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¿ÈÄ¹15Ñ¤Ë¾®·¿²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¤Á¤è¤ß¤ÈÎø¿Í¤ÎÆî¤¯¤ó¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÅÄ½ÕµÆ¡Ê64¡Ë¤ÎÌ¡²è¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤Ï¡¢¡Ç94Ç¯¤Ë¹â¶¶Í³Èþ»Ò¡Ê50¡Ë¤ÈÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê51¡Ë¡¢¡Ç04Ç¯¤Ë¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê41¡Ë¤ÈÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç£´ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÌ¾ºî¤¬¡ÖÃË½÷µÕÅ¾¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤ÆÎáÏÂ¤Çá´¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£··î16Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²Æ¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢¥É¥é¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤ò¡Ø£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡Ù¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ê27¡Ë¡¢¼ç±é¤Î¤Á¤è¤ß¤òÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¦ÈÓ¾Â°¦¡Ê20¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
ºòÇ¯ºÇÂç¤ÎÏÃÂêºî¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÅ·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼Ìò¤ò¹¥±é¡£¸«»ö¡¢º£ºî¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÄÏ¤ó¤ÀÈÓ¾Â¤òÄ¾·â¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤è¤ßÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡í¤É¤Î¤Á¤è¤ß¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡í¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡íÅ·À¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Á¤è¤ß¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤¤Á¤è¤ß¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÆî¤¯¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡í¤«¤ï¤¤¤¤¡í¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÆî¤¯¤ó¤Î¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½»£±Æ¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¤«¡£
¡Öº£¡¢»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ£²½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡ª ¡Ä¡Ä¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æî¤¯¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ã¤Æ¡¢15Ñ¤Î¿Í·Á¤òÁê¼ê¤Ë±éµ»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áê¼ê¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÆî¤¯¤ó¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡Ê¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÆî¤¯¤ó¤¬¡Ë¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¡©
¡Ö²áµî¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆî¤¯¤óÌò¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¤¬º£ºî¡¢¤Á¤è¤ß¤Î¤ªÉã¤µ¤óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
15Ñ¤ÎÁê¼ê¤È¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤é¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤è¤ßÌò¤Î¹â¶¶Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤È»£±Æ¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø¡ÊÆî¤¯¤óÌò¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²¬ÅÄØªÏÂ(¤è¤·¤«¤º)¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤ÎµÓËÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤È¤â¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Á¤è¤ß¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£ºî¤Î¤Á¤è¤ß¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â³ØÀ¸»þÂå¤º¤Ã¤È¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤è¤ß¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤ä²¼µéÀ¸¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥³¡¼¥È¤Î³°¤Ë¤¤¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤²áµî¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤è¤ß¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µÕ¤Ë±é¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤äÈá¤·¤¤»þ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤è¤ß¤ÏÈá¤·¤¯¤Æ¤âÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤¢¤Þ¤ê¡Ê´¶¾ð¤ò¡Ë¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤è¤ß¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âËÜÅö¤ÏÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢´ò¤·¤¤¤±¤ÉÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¡£´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Á¤è¤ß¤ÈÆî¤¯¤ó¤ÎÊª¸ì¤¬¼´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤è¤ß¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¤Ï¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤Ï·è¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤äÄï¤Ë¤â°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ¾ºî¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡¤¤¤¤¤Ì¤Þ¡¦¤¢¤¤¡¿¡Ç03Ç¯£¸·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¹áÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ç21Ç¯¡¢¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëÆü_¡Ù¤Ç9000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡£ºòÇ¯¤Ï¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ª¥Ï¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ç£Ç£ÐÂÓÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯7·î19Æü¹æ¤è¤ê