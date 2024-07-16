¼¯Åç¤Ë£´È¯²÷¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿²£ÉÍ¡£´îÅÄÂóÌé¤ÈÈÓÁÒÂç¼ù¤¬¸ì¤Ã¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°
¡ÎJ£±Âè23Àá¡Ï²£ÉÍ £´¡Ý£± ¼¯Åç¡¿£··î14Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡£··î14Æü¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë£´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ë¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¸«¤¨¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î12Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£²²óÀï¤«¤éº£Àá¤Þ¤Ç¡¢Ãæ£²¡Á£³Æü¤Ç¸ø¼°Àï10Ï¢Àï¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈèÏ«¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Î´îÅÄÂóÌé¤Ï¡¢12Ê¬¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï£²ÅÙ¤âÂ¤ò¤Ä¤ë¤¬¡¢90¡Ü£´Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢29Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±¦SB¾¾¸¶·ò¤¬Âç¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÜü¤òÈô¤Ð¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Éð´ï¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤â¡¢¹¶¢ª¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÁá¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ëè»î¹ç¤Ë¾¡¤Äµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£´Ï¢ÇÔÃæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤Ä¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç¼¯Åç¤òÆÍ¤Êü¤¹¡ª
¡¡»î¹ç¸å¡¢´îÅÄ¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤â¤¦º£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ËÉ½¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¯ÅçÀï¤Ç´îÅÄ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï£³ËÜ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ß¥É¥ë¤À¡£
¡¡
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÄÀ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï¡Ê»î¹ç¤Î¡ËÆþ¤ê¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¤È¤«¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÁ°¤Ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¡Íø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î£±¾¡¤ò¤â¤®¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£Æü¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢Èà¤é¤ËÎÉ¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢GKÈÓÁÒÂç¼ù¤Ï¡¢¾¾±ÊÀ®Î©GK¥³¡¼¥Á¤È¤Î¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¥·¥²¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤É¤¦¤Ë¤«²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Àï½Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¸Ä¿Í¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¡×
¡¡²£ÉÍ¤¬£³¡Ý£±¤Ç£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿87Ê¬¤Ë¡¢ÈÓÁÒ¤ÈCB¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸À¤¤Áè¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGK¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Æ¤Ê¤¤Î®¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«Ê§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¸À¤¤Áè¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡ËÁ´Éô¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î¼¡Àá¤ÎÁê¼ê¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡£¸½ºßJ£±¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÂÐÀï¡ÊÂè18Àá¡Ë¤Ç¤Ï£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤À¤¬¡¢¼¯ÅçÀï¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡ÅÀ£³¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡£··î14Æü¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë£´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ë¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¸«¤¨¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î12Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£²²óÀï¤«¤éº£Àá¤Þ¤Ç¡¢Ãæ£²¡Á£³Æü¤Ç¸ø¼°Àï10Ï¢Àï¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈèÏ«¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Î´îÅÄÂóÌé¤Ï¡¢12Ê¬¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï£²ÅÙ¤âÂ¤ò¤Ä¤ë¤¬¡¢90¡Ü£´Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ëè»î¹ç¤Ë¾¡¤Äµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£´Ï¢ÇÔÃæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤Ä¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç¼¯Åç¤òÆÍ¤Êü¤¹¡ª
¡¡»î¹ç¸å¡¢´îÅÄ¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤â¤¦º£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ËÉ½¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¯ÅçÀï¤Ç´îÅÄ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï£³ËÜ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ß¥É¥ë¤À¡£
¡¡
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÄÀ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï¡Ê»î¹ç¤Î¡ËÆþ¤ê¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¤È¤«¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÁ°¤Ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¡Íø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î£±¾¡¤ò¤â¤®¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£Æü¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢Èà¤é¤ËÎÉ¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢GKÈÓÁÒÂç¼ù¤Ï¡¢¾¾±ÊÀ®Î©GK¥³¡¼¥Á¤È¤Î¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¥·¥²¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤É¤¦¤Ë¤«²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Àï½Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¸Ä¿Í¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¡×
¡¡²£ÉÍ¤¬£³¡Ý£±¤Ç£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿87Ê¬¤Ë¡¢ÈÓÁÒ¤ÈCB¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸À¤¤Áè¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGK¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Æ¤Ê¤¤Î®¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«Ê§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¸À¤¤Áè¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡ËÁ´Éô¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î¼¡Àá¤ÎÁê¼ê¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡£¸½ºßJ£±¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÂÐÀï¡ÊÂè18Àá¡Ë¤Ç¤Ï£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤À¤¬¡¢¼¯ÅçÀï¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡ÅÀ£³¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë