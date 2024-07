アートな文具を買ってみよう。

多くのモノ作りは、カットした後に端材やカスなどが出るものですよね。

最近は環境配慮のため、各企業がそれらを再利用するなどの工夫をしています。

断ち切りをそのまま利用

大日本印刷では、製本工程で生まれる余った紙の束を「ほんの切れ端」とし、アート作品としてアップサイクルする試みを開始しました。

「ほんの切れ端」は、アーティストたちが表紙を手作業で着色した全てが一点モノの作品。

用途は製本用の糊で束ねているので、メモ帳やノートなど自由に使えます。

サイズは 5cm×15cmや5cm×20cmなど数種類あるようで、ページ数も200〜300と幅があります。

アートでもありますが、文房具でもあるので価格 はたったの1,100円とかなりお手頃です。

売上は作家に還元

収益の一部はアーティストの支援になってWin-Winですよね。

購入は成田空港第2ターミナルのアンテナショップ「ものとアート」、JR東京駅構内にあるグランスタ東京店にて。その後横浜赤レンガ倉庫店にも登場するとのことです。

切れ端だけど良いことだらけ

資源をムダにしない上、若手作家も応援できるなら積極的に買いたいです。でも使うのは一番下のページからですね。

Source: YouTube, Dai Nippon Printing Co., Ltd. via MdN DESIGN INTERACTIVE