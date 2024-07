妖怪の個包装でお土産にも！わらびもち館 本家 治五郎「妖怪わらびもち」

わらびもち館 本家 治五郎の新商品「妖怪わらびもち」を、2024年7月17日(水)より7日間限定で姫路 山陽百貨店にて先行発売します。

わらびもち館 本家 治五郎の新商品「妖怪わらびもち」を、2024年7月17日(水)より7日間限定で姫路 山陽百貨店にて先行発売!

わらびもち館 本家 治五郎は「わらびもち専門店」として2022年11月22日に兵庫県福崎町にてオープンしました。

福崎町出身の民俗学者・故 柳田国男が幼少期を過ごした暮らしなどが記載されている著書「故郷七十年」に登場する、妖怪のまちとして福崎町には妖怪ベンチや河童のガジロウは観光地になっているほどです。

【インバウンド需要へSNSの反響】

かっぱの妖怪を池に出没させるプロジェクトが始まった10年前に比べて、観光客数は3倍近く増え、妖怪目当てにやって来る日帰りの家族連れや外国人観光客も増えている兵庫県福崎町。

厳選素材を使用し、治五郎本店がある兵庫県福崎町と共に町おこしをするために「妖怪わらびもち」を開発しました。

【わらび餅のこだわり】

五つの清流を持ち、自然豊かな山々に囲まれ、環境に恵まれたこの兵庫県奥播磨は、甘味職人にとって理想の地でした。

今回は、奥播磨からの贈り物と題し「品格」をコンセプトに「無添加」にこだわった、「妖怪わらびもち」を開発しました。

妖怪の個包装に閉じ込められた大きめにカットしたわらびもちは、「和三盆」「抹茶」「チョコ」の3種類から厳選素材を使用した至福の商品です。

試行錯誤を繰り返した妥協のない出来栄えです。

【ラインナップ】

■和三盆

徳島県上板町の北部と土成町で作られている高価な砂糖を贅沢に使用し、徳島の「阿波和三盆糖」の上質な和の素材と「はったい粉」を配合。

大麦の煎った香りが懐かしさを感じさせる上品な甘さに仕上げました。

■抹茶

深緑の美しさが室町時代から続いている歴史を感じさせます。

京都府宇治抹茶の上質素材を使用した、抹茶尽くしで渋味と香りを引き出しました。

■チョコ

力強いカカオ感の中に広がるフランス産特有の美しいフローラル香とキレのある酸味が特徴です。

和と洋を融合し、厳選素材で仕上げました。

【商品概要】

商品名: 妖怪わらびもち

価格 : 2,200円(税込)

内容量: 和三盆わらびもち、抹茶わらびもち、チョコわらびもち

各50g×2箱、計6箱、化粧箱入り

URL :

トップ

【地域(福崎町)との取り組み】

妖怪のまち発展の為に、福崎町観光振興基金に売上の1%を寄付します。

【販売予定先】

山陽百貨店 2024年7月17日(水)〜23日(火) 7日間 先行販売!

アリオ加古川 2024年7月29日(月)〜31日(火) 3日間

天王寺ミオ 2024年8月21日(水)〜9月2日(月) 13日間

【わらびもち館 本家 治五郎について】

店舗名 :わらびもち館 本家 治五郎 (福崎本店)

所在地 :兵庫県神崎郡福崎町南田原3147-1

TEL :080-9991-4079

営業時間:10:00-18:00

定休日 :水曜日

駐車場 :あり

