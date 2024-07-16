本日の予定【発言・イベント】
本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀議事録（2014年1月-6月開催分）
17:00 ECB四半期銀行貸出調査
18:00 英20年債入札
18:30 ドイツ5年債入札
17日3:45 クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更することがあります
8:50 日銀議事録（2014年1月-6月開催分）
17:00 ECB四半期銀行貸出調査
18:00 英20年債入札
18:30 ドイツ5年債入札
17日3:45 クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更することがあります