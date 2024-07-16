#Amazonプライムデー が本日スタート！AppleやAnker、SwitchBotまで売り切れ必至の目玉商品を厳選
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、年に一度の大型セール「Amazonプライムデー」が2024年7月16日（火）〜7月17日（水）の2日間にわたり開催中。
今回は、Apple（アップル）の「iPhone 15 Pro Max」やAnker（アンカー）の1台3役のモバイルバッテリー「Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 」など、まず最初にチェックしたい目玉商品を紹介します。狙っている商品があるという人は、ぜひチェックしてみてください！
なお、以下の表示価格は2024年7月16日0時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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AppleからはiPhone 15 Pro Maxが本日からセール対象に！狙っていた人はこの機会に買うのが吉
Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - ナチュラルチタニウム
Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - ナチュラルチタニウム
222,020円
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Apple AirPods Pro（第2世代）- MagSafe充電ケース（USB-C）
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39,800円
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2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB)
2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー
49,800円
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Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB)
Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) - パープル (第5世代)
116,800円
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Apple Watch Series 9（GPSモデル）- 45mm
Apple Watch Series 9（GPSモデル）- 45mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L
63,491円
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1台持っておくと便利な1台3役のモバイルバッテリーやソーラー充電のセキュリティカメラなど、Ankerのアイテムもお得に購入可能！
Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 (ブラック)
5,990円
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Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (屋外カメラ)
Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (屋外カメラ) 【ソーラーセキュリティカメラ/防犯カメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65 / スポットライト/追加料金不要】
14,990円
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Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) モニタースタンド ワイヤレス充電 100W USB PD対応 4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート 10Gbps USB-C USB-Aポート搭載 高速データ転送
32,990円
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Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円
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Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)
Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】
3,990円
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新作の寝室用アレクサ「Echo Spot」など、Amazonのスマートデバイスが軒並みセール中！
【New】Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | グレーシャーホワイト
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11,480円
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Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)
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19,980円
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Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】
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4,980円
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Alexa対応音声認識リモコン Pro (2022年発売)
Alexa対応音声認識リモコン Pro (2022年発売) | 対応する別売りのFire TV本体が必要です
3,980円
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読者限定クーポンも！強力な吸引力と自動ごみ収集も備えた人気メーカーのロボット掃除機が大特価で登場中
アイロボット(IRobot)ルンバ j7+ ロボット掃除機
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スマートホーム化が捗るSwitchBotのサーキュレーターやハブ2、ロックもお忘れなく
【節電対策・熱中症対策】SwitchBot サーキュレーター
【節電対策・熱中症対策】SwitchBot サーキュレーター 静音 首振り Alexa - コードレス スイッチボット 扇風機 ~30畳 DCモーター 省エネ 充電式バッテリー搭載 無段階風量調整 リモコン付き 梅雨対策
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SwitchBot スマートリモコン ハブ2
SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2
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SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド
SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー オートロック ドアロック 玄関 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け ブラック
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モニターを導入するなら今がおすすめ！DELLの4Kモニターがガッツリお得に
ERGOTRON エルゴトロン LX デスク モニターアーム マットブラック 34インチ
ERGOTRON エルゴトロン LX デスク モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224
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Dell S2722QC 27インチ 4K モニター
Dell S2722QC 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/USB Type-C・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調整/4ms/AMD FreeSync/スピーカー付)
37,171円
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ソニーやレグザの大型4K液晶テレビもお買い得！普段見ている動画コンテンツも圧巻の大画面で楽しめます
ソニー 65V型 4K X75WLシリーズ 液晶 テレビ ブラビア KJ-65X75WL Google TV Dolby Atmos対応 10畳以上推奨 2023年モデル
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111,000円
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REGZA テレビ 55インチ 有機ELテレビ 55X9900L ハイエンド 全自動録画 外付けHDD 4Kチューナー内蔵 ハイレゾ対応
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220,000円
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サンディスクの大容量microSDカードやFF14とコラボしたサムスンのM.2SSDはAmazonプライムデーで忘れず回収しておこう
【 サンディスク 正規品 】SanDisk microSD カード 1.5TB SDSQUAC-1T50-GH3MA
【 サンディスク 正規品 】SanDisk microSD カード 1.5TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T50-GH3MA 簡易デザインパッケージ10年間限定保証
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Samsung 990 PRO 2TB ヒートシンクモデル FF14 コラボ記念 NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-FF14BOX-IT/EC
Samsung 990 PRO 2TB ヒートシンクモデル FF14 コラボ記念 収納BOX付 PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-FF14BOX-IT/EC 国内正規保証品
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バッファロー SSD 外付け 1.0TB SSD-PUT1.0U3-B/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N
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憧れのデロンギの全自動コーヒーマシンに手が届く…！自宅で手軽に美味しいコーヒーが作れます
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証
69,800円
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HARIO(ハリオ) 水出し珈琲ポット ブラック 1000ml コーヒー ピッチャー 日本製 MCPN-14-B
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「Amazonプライムデー」は、7月15日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー