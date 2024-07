アトラクションが2つNewルックデザインで登場！トーマスランドSUMMER 2024

「トーマスランド」では、2024年7月13日(土)、日本初のNewルックデザインを使用した2つの新アトラクションやレストラン、新キャラクターモニュメントをオープンしました。

トーマスランドSUMMER 2024

また、トーマスとなかまたちが車体いっぱいにデザインされたオリジナルラッピング高速バスも登場しました。

トーマスランド内にある12種類のアトラクションが一日乗り放題で楽しめる「トーマスランドパス」を新たに発売します。

お子様の遊園地デビューや、思う存分トーマスランドを満喫したいファンの方におすすめです。

さらに、公式ホテル『ハイランドリゾート ホテル&スパ』では、「トーマスランドパス付宿泊プラン」も新たに発売。

本プランを利用のお客様には、宿泊特典として当ホテル限定の“オリジナルトーマスアメニティ”がプレゼントされます。

そのほかにも、エントランスや園内の装飾、ライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」も夏バージョンになるなど、夏休み限定の魅力や楽しみが盛りだくさんです。

■7/13(土)オープン!トーマスランドの新施設情報

◆Newルックデザインを使用した2つのアトラクションが日本初登場!

(1)トーマスとダンシングパーティー

トーマス、ニア、ブルーノに乗って、ティドマス機関庫のまわりをダンスするようにクルクル回転!ノリノリのBGMに合わせて、たくさんのなかまたちと一緒に盛り上がろう!

定員 :1台あたり2名

利用基準:なし ※未就学のお子様は中学生以上が要同伴

(2)トーマスのバブリースプラッシュ

ボートに乗って、ちょっぴりスリリングな川下りに出発!川のそばでは、パシャパシャ水あそびをするトーマスたちや、モコモコ泡あそびをするサンディーとカーリーに会うことができます。

コース中盤では滑り台を上って、勢いよくスプラッシュ!爽快なボートの冒険を楽しもう!

定員 :1台あたり4名

利用基準:なし ※未就学のお子様は中学生以上が要同伴

※トーマスランド内のアトラクション利用料:一律500円/1回。

※フリーパス・トーマスランドパス利用可

◆トーマスレストランがリニューアル!

トーマスやなかまたちをテーマにしたオリジナルメニューが大人気のメインレストラン。

店内中央には、作中に登場する大きなバルーンアーチが目を惹く、カラフルで華やかに彩られたバースデープラン専用シートが登場!

『バースデープラン』を利用すると、レストラン全体でお子様のバースデーパーティーを盛り上げる演出が行われ、トーマスランドでの特別な誕生日を演出します。

※バースデーシートは『バースデープラン』予約のお客様のみ利用可

◆新モニュメントが登場!

「トーマス」と「カナ」のモニュメントが新登場。

大きくて迫力満点のモニュメントはSNS映えすること間違いなし!記念撮影におすすめです。

もしかすると「トーマス」と「カナ」が話しかけてくれるかも…?

◆新アトラクション記念ステッカーをプレゼント!

トーマスランドに新しく登場するなかまたちに挨拶しよう!新アトラクションに乗車して、乗り場のスタッフに元気よく「ハロー!」と挨拶してくれたお子様にオリジナルステッカーをプレゼント!

期間:7/13(土)〜 ※ステッカーが無くなり次第終了

場所:・トーマスとダンシングパーティー

・トーマスのバブリースプラッシュ

※小学生以下のお子様1人につき1枚お渡しします。

※各アトラクションには利用規定があります。

■トーマスランド 夏のイベント&お得な情報

◆7/13(土)からトーマスランドの夏イベントがスタート!

(1)大人気ライブパフォーマンスショーが夏限定バージョンに「PLAY ON!〜あこがれのカナ〜」開催!

この夏は、超特急「カナ」が主役!カナみたいに早く走るためにリズムで遊んだり、カナを応援するダンスをしたり、みんなで一緒に体を動かして楽しもう!

期間:7/13(土)〜9/9(月)の土日祝

時間:14:00〜(所要時間:約15分)

場所:トーマスモニュメント前

(2)暑さを吹き飛ばす!サプライズイベント「ミスト大作戦」

ミストマシンを背負ったお兄さんお姉さんたちが、みんなに涼しさを届けるためにトーマスランド内をパトロール!

期間:7/13(土)〜9/9(月)の暑い日限定

時間:不定期開催

場所:トーマスモニュメント周辺

◆ファミリーにおすすめ!新チケット「トーマスランドパス」

トーマスランド内にある12種類のアトラクションが一日乗り放題で楽しめるお得なチケットを販売します。

遊園地デビューのお子様や、思う存分トーマスランドを満喫したいファンの方にもおすすめです!

販売開始:7/8(月)12:00〜

※7/13(土)より利用可能

料金 :大人・中高生 3,000円〜3,500円

小人 2,500円〜2,800円

幼児・シニア 2,000円〜2,300円

販売場所:公式オンライン/現地チケット販売窓口ほか

◆ハイランドリゾート ホテル&スパに「トーマスランドパス付宿泊プラン」が登場!

ホテルとトーマスランドでの遊び体験がセットになった宿泊プランが登場します。

富士急ハイランドオフィシャルホテルへの宿泊に、トーマスランドのアトラクションが乗り放題で楽しめる「トーマスランドパス」が付いた満喫プランです。

さらに、こちらのプラン特典として、お子様へホテルオリジナルトーマスアメニティをプレゼント。

販売開始:7/8(月)12:00〜 予約開始

※7/12(金)宿泊分より予約可能

料金 :1名当たりの参考料金(1泊2食付き)

24,400円〜(サービス料込・消費税込・入湯税別)

予約 :ハイランドリゾート ホテル&スパの公式WEBページにて予約を承ります。

【予約ページURL】

https://directin.jp/?y=A7I9C6

※お電話では予約を承っておりませんのご了承ください。

◆Newルックデザインのラッピングバスが登場

トーマスとなかまたちが車体いっぱいにデザインされたオリジナルラッピング高速バスが登場!Newルックなトーマスたちの、ポップで賑やかな雰囲気を感じられ、お出かけ気分を高めます。

運行開始:7/13(土)〜 ※運行ダイヤは非公開

走行区間:主に新宿 - 富士五湖間

【富士急ハイランド営業概要】

営業時間 : 季節により異なります。

詳しくは公式サイトを確認してください。

料金 : 入園料…無料

フリーパス…大人6,000円〜7,800円 中高生5,500円〜7,300円、

小学生4,400円〜5,000円

幼児、シニア2,100円〜2,500円

※日によって料金が異なります。

詳しくは公式サイトにて確認してください。

アクセス : 車/新宿から中央自動車道で約80分、河口湖ICに隣接

東京から東名高速道路・御殿場IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス/新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車/JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

問い合わせ: 富士急ハイランド

highland@fujikyu.co.jp

