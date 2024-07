富士モータースポーツミュージアムでは、夏休み期間中の2024年7月20日(土)から8月31日(土)まで「トヨタ・スープラ(レーシングカー)乗車体験学習」を開催します。

富士モータースポーツミュージアム「トヨタ・スープラ乗車体験学習」

富士モータースポーツミュージアムでは、夏休み期間中の2024年7月20日(土)から8月31日(土)まで「トヨタ・スープラ(レーシングカー)乗車体験学習」を開催☆

速く、安全に走るために改造されたレース仕様車にはどんな工夫がなされているのかを観て、乗って、触って、確かめながら、モータースポーツを身近に感じられます。

参加者には同館オリジナルペーパークラフトもお渡しします。

また、7月13日(土)から8月31日(土)は小学生の入館料を無料。

なお、「富士GCシリーズ特別展」も8月29日(木)まで開催しています。

夏休み子ども企画および富士GCシリーズ特別展の概要は以下の通りです。

1. 乗車体験学習

期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土)

時間:1回目10:30〜11:00、2回目13:30〜14:00、3回目16:00〜16:30

場所:2階 ゾーン15横

対象:小学生・中学生

車両:トヨタ・スープラ・ターボA(グループA参戦仕様車)

1990年 全日本ツーリングカー選手権 出場車レプリカ

※併せて上記期間中には「夏休みファミリー向けミュージアムガイドツアー」を実施

開催日時:土曜日・日曜日 11:00〜12:00

2. 富士GCシリーズ特別展

期間 :2024年5月1日(水)〜8月29日(木)

展示場所:1階エレベーター前コーナー、2階ゾーン11

展示車両:マーチ74S(1974年)、紫電77(復元車)(1977年)、MCS(1977年)

【富士モータースポーツミュージアムの案内】

(1)所在地:〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神645

・東名高速道路「御殿場IC」より車で約20分<東京方面から>

・新東名高速道路「新御殿場IC」より約10分<名古屋方面から>

・JR「御殿場駅」よりタクシーで約20分(13km)

TEL:0550-78-2480

(2)開館時間:10:00〜17:00(入館受付は16:30まで)

※土日祝、レース開催日等は変更する場合あり

開館カレンダー

https://fuji-motorsports-museum.jp/calendar/

(3)休館日:年中無休

(4)入館料:平日)大人 1,800円 中高生 900円 小学生 700円

土日祝日)大人2,000円 中高生 1,000円 小学生 800円

※消費税込み/オンライン・団体割引あり

※7月13日(土)〜2024年8月31日(土)は小学生入館無料

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファミリー向けミュージアムガイドツアーも!富士モータースポーツミュージアム「トヨタ・スープラ乗車体験学習」 appeared first on Dtimes.