¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡Ö±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×²Ö´¬Åì¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸¡É¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î¾Ú¤·
¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢´ä¼êÂç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡²Ö´¬Åì£µ¡½£°²Ö´¬ÇÀ¡Ê£±£µÆü¡¦¤¤¿¤®¤ó¡Ë
¡¡´ä¼ê¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¡¦¸Å¾ëÌÐ¹¬£³·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¸¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä²Ö´¬Åì¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸¡É¸Å¾ëÂçæÆ¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç²Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£·¡×¤òÇØÉé¤¦¸Å¾ë¤¬¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè£±¥·¡¼¥É¤Î²Ö´¬Åì¤Ï£µ¡½£°¤Ç²Ö´¬ÇÀ¤òÇË¤ê½éÀïÆÍÇË¡£ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÌµ»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡££²¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÊÑ²½µå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢»°Í·´Ö¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²Æ¤Î½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡££´²ó¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÂ©¤ÇËÜÎÝÂÇ¤«¤È¤¤¤¦º¸Èô¤âÊü¤Ã¤¿¡££²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå¤Î½éÀï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤¿¡£´¶³Ð¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£·¡×¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤é¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿²Ö´¬Åì¤Î´é¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÈÖ¹æ¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡Ö£±£·ÈÖ¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë°ì¸Ä°ì¸ÄÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡£³Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡£¡Ö½Õ¤È¤Ï¶õµ¤´¶¤¬°ã¤¦¡£°ìµå°ìµå½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸Å¾ë¡£¥Á¡¼¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£³²óÀï¤Î³øÀÐ¾¦¹©Àï¡Ê£±£¹Æü¡¢¤¤¿¤®¤ó¡Ë¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¡Ê»³ºê¡¡¸¿Í¡Ë