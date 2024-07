7月に入り、各局の7月期ドラマの放送がスタートした。今年も色とりどりのドラマとその主題歌が夏を盛り上げている。本稿では各局の7月期注目ドラマとその主題歌にフォーカスし、ドラマと主題歌がどのような形で調和しているのかに迫りたい。

■Official髭男dism「Sharon」(『マウンテンドクター』)

月曜夜10時から放送中の『マウンテンドクター』(カンテレ・フジテレビ系)は“山岳医療”をテーマに、杉野遥亮演じる主人公の整形外科医・宮本歩が山岳における医療ならではの困難や現実と向き合いながら成長していく姿を描いている。そんな『マウンテンドクター』の主題歌はOfficial髭男dismの「Sharon」。ヒゲダンらしい革新的なサウンドワークと美麗なメロディが、『マウンテンドクター』の舞台である北アルプスの壮大な山々の景色とマッチする。〈夢や生き甲斐って馬鹿でかい絵空事の中/あなたがいなくちゃ何にもないのと同じ〉というフレーズは、宮本が医師を志したキッカケやバックグラウンド、第1話のストーリーの軸となる患者・宇田の思い、ひいては本ドラマそのもののテーマにも通じるものだ。宮本が志す“人を救う”とは本当の意味で何なのか。そして生きるために必要なものとは何か。宮本をはじめとした登場人物たちそれぞれが抱く巨大な問いをシンプルに表出するフレーズとなっている。

■あいみょん「ざらめ」(『降り積もれ孤独な死よ』)

日曜夜10時30分からは『降り積もれ孤独な死よ』(読売テレビ・日本テレビ系)が放送中。主題歌はあいみょんの「ざらめ」。『降り積もれ孤独な死よ』は繁華街にたむろする家出少女の行方不明事件と7年前に発生した人気のない屋敷から13人の子供の白骨死体が見つかった“灰川邸事件”という2つの事件が交差するサスペンスドラマ。成田凌演じる冴木仁の弟も“灰川邸事件”に関係していることが明らかになったかと思えば、事件の最重要参考人でありながら行方知らずだった灰川十三が見つかるなど、第1話から目まぐるしく謎が謎を呼ぶストーリーでありながら、同時に視聴者が普段当たり前に抱いている価値観を揺さぶる描写も特徴的だ。そんなドラマの緊迫したムードを「ざらめ」はことさらに打ち消さず、シリアスさの中にどこか温かみや希望といった感情を見つけるような1曲となっている。普遍的なメロディとフォーキーさが表出するサウンドに彼女らしい明るさを覚えつつも、どこか哀愁のあるBメロにドラマのシリアスなムードが重なり合う、シリアスドラマとあいみょんという組み合わせならではの1曲だ。

■back number「新しい恋人達に」(『海のはじまり』)

幾多もの名作を世に届けてきた不動のドラマ枠「月9」では、2022年の大ヒットドラマ『silent』チームによる完全オリジナル作品『海のはじまり』(いずれもフジテレビ系)が放送中。『silent』でもメインキャストを務めたSnow Man 目黒蓮をはじめ、有村架純、泉谷星奈、木戸大聖、古川琴音、池松壮亮、大竹しのぶといった豪華なメンバーが集まった本作のテーマは“親子の愛”。登場人物それぞれを取り巻く親子関係と愛の形が丁寧な筆致で描かれている。そんな『海のはじまり』の主題歌はback numberの「新しい恋人達に」。作詞作曲を務める清水依与吏(Vo/Gt)が脚本を読み込んで書き下ろした本楽曲は、壮麗なストリングスと無骨なバンドサウンドが調和するback numberらしいドラマチックな楽曲に仕上がっている。そんな『海のはじまり』と「新しい恋人達に」の繋がりを最も如実に感じ取れるのは歌詞だ。1番の〈光が閉じるように/会えない人がまた増えても〉というフレーズからは、目黒演じる月岡夏が大学時代に交際していたかつての恋人である南雲水季の死をイメージさせる。そして〈なにかひとつ/渡せるものが見つけられたら〉というサビのフレーズには、夏と水季の間に生まれた娘である海に対する夏からの想いを感じ取ることができる。どれほど深い関係であってもいつかは訪れる別離と、それでも誰かと繋がり続けたいと願う人間の性が示されたこの2つのフレーズは、『海のはじまり』とback numberというコラボレーションでしか生まれ得なかったものだ。

■BUMP OF CHICKEN「strawberry」(『西園寺さんは家事をしない』)

火曜夜10時から放送中の『西園寺さんは家事をしない』(TBS系)は、ゴールデン/プライム帯の連続ドラマでは初主演となる松本若菜が演じる仕事熱心な西園寺一妃と、SixTONESとしての活動だけでなく『夜明けのすべて』『ディア・ファミリー』といった映画での演技も好評を博している松村北斗が演じるどこか変わり者なシングルファーザーの楠見俊直、そしてその娘であるルカの3人が“偽家族”として暮らす中で家族の在り方を見つめ直すハートフルラブコメディ。主題歌はBUMP OF CHICKENの「strawberry」。BUMP OF CHICKENは詩的なイメージが強いロックバンドであり、『西園寺さんは家事をしない』というポップでコミカルな作品とのタイアップは一見すると新鮮に映る。そんな「strawberry」が示しているのは家族愛だ。第1話のラストシーンで西園寺は楠見に対し、誰かの自己犠牲ではなく、一人ひとりが支え合い、補い合いながらそれぞれの人生を生きることで家族という共同体は営まれるのではないかと説く。そんな家族とは何か、という問いかけに対し、藤原基央(Vo/Gt)の「ひとりにしないで」という歌声がひとつの解答のように響く。デビュー以来様々な形でBUMP OF CHICKENが紡いできた“愛”というテーマが「strawberry」においてもしっかりと根付いているのだ。

■ゆず「伏線回収」(『南くんが恋人!?』)

7月16日夜9時から放送スタートとなる『南くんが恋人!?』(テレビ朝日系)は、これまでも4度にわたって連続ドラマとなった内田春菊の人気漫画『南くんの恋人』を原案としつつも大胆にアレンジ。これまでの作品では、堀切ちよみが15センチの手のひらサイズになっていたが、本作では南くんこと南浩之が手のひらサイズに。男女の関係性が逆転することでこれまでの作品とはひと味違った見応えを覚える作品になりそうだ。そんな『南くんが恋人!?』の主題歌はゆずの「伏線回収」。ゆずと言えば「夏色」をはじめこれまでも様々な夏ソングを作り続けてきたが、今作は令和版サマーチューンといった味わい。ゆずらしい底抜けな明るさとポップネスが『南くんが恋人!?』の舞台である湘南海岸の景色にもマッチする。「伏線回収」というタイトルは、主題歌オファーの前からあったものとゆず 北川悠仁はコメント(※1)しているが、『南くんが恋人!?』でどんな“伏線回収”を見せてくれるだろう。

ここまで7月期のドラマとその主題歌をピックアップしてきたが、どの主題歌も国民的と称されるアーティストたちが自身の音楽的特性をしっかりと楽曲に注ぎ込みつつも、各作品と真摯に向き合うことでその世界観と添い遂げたクリエイティビティのある楽曲となっていることが印象深い。今夏はドラマとともに各アーティストの主題歌をじっくりと味わい、各作品をより深く掘り下げてみてはいかがだろうか。

(文=ふじもと)