µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×»£±ÆÃæ¤Ïà¥Æ¥ì¥ÓÃÇ¤Áá
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬¼è¤ì¤ë¹çÀï¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤º£ºî¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÈ¹â±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Þ¤Ò¤í¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹±é¤¸¤ëÊÁËÜÍ¤¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤â³ÍÆÀ¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÈ¹â¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£·î£·Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¶¯²½»î¹ç¤ò¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¤é¤È´ÑÀï¤·¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿µÈ¹â¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Î³èÌö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂç²Ï¤Î»£±Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½µËö¤¬µÙ¤ß¤Ç¡¢µÈ¹â¤µ¤ó¤ÏµÙÆü¤âËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤ä½ñ¤ÎÎý½¬¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤Î£×£Â£Ã°Ê¹ß¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤½¤Î³èÌö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ï£Â£Ó¡¡£Î£È£Ë¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²Ï¤Î»£±ÆÃæ¤â¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈ¹â¤µ¤ó¤Ï¸«¤¿¤¤»×¤¤¤òÉõ°õ¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ·ÆÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¡£°ÊÍè¡¢Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿´õÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤Ï¡¢µÈ¹â¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµÈ¹â¤µ¤ó¤Ï¼ç±éºîÉÊ¸å¤Ë³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¡£ÍèÇ¯¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤òÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£