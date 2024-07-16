¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡G2Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡ÛÆÇÅçÀ¿¤¬3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡É¤ò²Ì¤¿¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎG2¡ÖÂè6²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î15Æü¡¢12R¤Ç¡È·è¾¡¡É¡ÊÍ¥¾¡Àï¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÇÅçÀ¿¡Ê40¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é´°àú¤ËÆ¨¤²¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
ÆÇÅç¤Ï3Ç¯Á°¤Î¤Þ¤ë¤¬¤áÂç²ñ¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡É¡£ºÆ¤Ó¿¼¹È¤ÎÂçÍ¥¾¡´ú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ë¿åÌÌ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿±«¤âÍ¥¾¡ÀïÁ°¤Ë¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ïºå¿À±à·Ý¤µ¤ó¤¬À°È÷¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥¿¿åÌÌ¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¶¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
Àá¥¤¥Á¤ÎÂ¤ò¸Ø¤ëÆÇÅç¤¬¥¤¥ó¤«¤éÀè¤Ë²ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±àV¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Çµ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡Àï1ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£Â¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½àÍ¥¡¢Í¥¾¡¤È½ÐÂ´ó¤ê¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¼Á¤Î¤¤¤¤¤Î¤¬¹Ô¤±¤¿¤·¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤âÎäÀÅ¤Ë²ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÇÅç¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Î¤Þ¤ë¤¬¤áÂç²ñ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹64¹æµ¡¤Ç°µÅÝÅªV¡£¡ÖÀá¥¤¥Á¤É¤³¤í¤«ÆüËÜ°ì¡£²øÊª¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Î19¹æµ¡¤È¤âÇÛµå¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ï²øÊª¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Àá¤âÍ¥½¨¤ÊÁêËÀ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ´·²¤Î¥ì¡¼¥¹Â¤Ç¸«»ö¤Ê¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¡È´°Éõ¾¡Íø¡É¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï·²ÇÏ¸©ÂåÉ½¤Î¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¹âºê¹â¹»¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢·²ÇÏÀª¤¬Áá¤¯¤â¡È½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡É¤òÃ£À®¡©
¡Ö¹â¹»µå»ù¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç·²ÇÏ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£
Ä¾Á°¤ÎÆôºê¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤Ç¤âÅÚ²°ÃÒÂ§¤¬V¤È·²ÇÏÀª¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²¼¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤âÀ¨¤¤¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¥à¡¼¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸½»þÅÀ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï¥È¥Ã¥×¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¼¡Àá¤ÎSG¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡×¡ÊÂçÂ¼¡Ë¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¡£²ÆÃË¡¦ÆÇÅç¤Î²÷¿Ê·â¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡¡¡þÆÇÅç¡¡À¿¡Ê¤Ö¤¹¤¸¤Þ¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë1·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£92´üÀ¸¤È¤·¤Æ03Ç¯5·î¡¢¶ÍÀ¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯¤Þ¤ë¤¬¤á¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»Í¥¾¡79²ó¡ÊSG8²ó¡¢G1¤Ï16²ó¡Ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎV¡£Æ±´ü¤Ï°ÂÃ£Íµ¼ù¡¢¾¾Â¼ÉÒ¡¢ÂçÊ÷Ë¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë62¡¢52¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£