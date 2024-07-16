【速レポ】＜LuckyFes′24＞Juice=Juice、やっぱり強い。野外フェスにも似合うパフォーマンス力
＜LuckyFes＞初参戦のJuice=Juice。開始3分前からファンたちは、徐々にコールを始めたり、推しの名前を絶叫したり。そして開始1分前からは、大きな声で「Juice！Juice！」と一致団結。
◆ライブ写真
そんな中、登場したJuice=Juiceは、リーダー・段原瑠々の歌い出しから始まる「「ひとりで生きられそう」ってそれってねえ、褒めているの？」を歌唱。初っ端から自身の公式YouTubeでMVの再生回数が898万回再生を記録しているヒット曲を披露したことで、ファンのボルテージは一気に上がった。
続いては、5月にリリースされたばかりの「トウキョウ・ブラー」。低音と高音、とにかくキーの幅が広い、この楽曲を難なく歌う9人。どのフォーメーションになってもまとまりがある。やはりパフォーマンスにおいて、圧倒的な力を誇るJuice=Juiceのすごみをまざまざと見せつけていた。
「We are Juice=Juice！」と声を揃えて挨拶をした後、サブリーダー井上玲音は「GARDEN STAGEにお集まりのみなさん、盛り上がってますか？」とさらに煽り。MCもそこそこに早速、次のパフォーマンスへと移った。
披露されたのは、約30年前にリリースされた竹内まりやの名曲「プラスティック・ラブ」。さきほどまでの勢いのある様子とは、また異なり、ピンクやオレンジなどの暖色のライティングが光るステージの中でしっとりと歌唱。その様子は、メインステージから少し離れた場所にある夕暮れ時のGARDEN STAGEにぴったりだ。
ステージでは、強めの光量のライトが会場を盛り上げる。そんな中で披露されたのは、先ほどの「トウキョウ・ブラー」と同じCDに収録された「ナイモノラブ」。大サビ、少しだけメロディのボリュームが落ちたところでの《ワタシ ナイナイナイモノ ねだってる いつだって You know？》と歌唱する松永里愛の声は、天を突き抜けるようなパワーがあった。そんな風に感じられるのは、野外フェスならではの醍醐味である。
休む間もなく披露されたのは、山下達郎の楽曲で、少年隊のシングルとしても発売されたディスコソング「FUNKY FLUSHIN’」。《Rhythmに乗って 手拍子打って》という歌詞があるように、観客たちも心地良さそうにリズムに乗る姿が印象的。まばゆく光るライトは、まるでディスコを思い出させるような印象だ。
まだまだJuice=Juiceの勢いは止まらない。大人なラブソング「プライド・ブライト」で観客のボルテージはマックスに。このタイミングで、疾走感のある楽曲。しかし、全くを持って息が乱れぬこともパフォーマンスのクオリティが落ちることもない。やはりJuice=Juiceは強い、今日何度そう思わされただろうか。
ラストナンバーとして披露されたのは、南米の灼熱を彷彿とさせる曲「Fiesta! Fiesta!」。観客の盛り上がりも止まることを知らず、メンバーと一緒に《Fiesta! Fiesta!》と絶叫。最後にはフレンズ全体で大団円を迎えた。
Juice=Juiceというグループには、想像以上に夏が似合う。野外だからといって、普段と見劣りすることのないパフォーマンス力から、改めてそう感じさせられた。
文◎於ありさ
写真◎大峡典人/team SOUND SHOOTER
セットリスト
2. トウキョウ・ブラー
3. プラスティック・ラブ
4. ナイモノラブ
5. FUNKY FLUSHIN’
6. プライド・ブライト
7. Fiesta! Fiesta!
■＜LuckyFes'24＞出演アーティスト＆タイムテーブルLuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFesオフィシャルサイト：https://luckyfes.com/
▼DAY1：7月13日
AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／大塚 愛／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー(盧廣仲)／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／デラックス×デラックス／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲
O.A：Ashley／SHOWROOM 等
▼DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes／XY／岡崎体育／KREVA／ケプラ／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／JY (KARA)／Jams Collection／SKRYU／竹原ピストル／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S／藤巻亮太／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia
O.A：ちたへんりー 等
▼DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign／KISS OF LIFE／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／高嶺のなでしこ／高橋優／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY
O.A：IVVY／ジョナゴールド 等
[ドコモCSpresents Lucky Space]
DAY1：7月13日
Groove Nomad Orchestra／佐咲紗花／The Wasabies／DJみそしるとMCごはん／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜／REBOUND／ROCKETMAN
O.A：おとじゃくし 等
DAY2：7月14日
磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／つじりお／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等
DAY3：7月15日
Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA／DJデッカチャン／HIKKA 等
■＜LuckyFes'24＞チケット詳細LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中
◇チケット種別
・1日券：大人 12,800円、中高生6,400円
・2日通し券：大人 24,000円、中高生12,000円
・3日通し券：大人 35,000円、中高生17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
◇一般販売
・プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
・LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist
・ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
・チケットぴあ： https://t.pia.jp/
※検索窓から「LuckyFes」と検索してください
・イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1
・楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/
■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応
・ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index
・イープラス： https://ib.eplus.jp/luckyfes2024
・KKday： https://www.kkday.com/ja/product/181506
◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内
申込期間：2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59
確定連絡：2024年6月29日(土)10:00
料金：500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)
対象アーティスト：RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)
お申込みページ： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist
◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。
※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
関連リンク
◆＜LuckyFes＞ オフィシャルサイト