9人組ガールズグループ・TWICEがワールドツアーの最終公演『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』の初日公演を大阪にて開催しました。

グループにとって5度目となるワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’』は去年から始まり、国内通算37万人(主催者発表)を動員している超大型ツアーです。ツアーの最終公演『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』は13日、14日と大阪・ヤンマースタジアム長居からスタートしました。

メンバーのDAHYUN(ダヒョン)さん(26)は『おおさか』というキーワードで、あいうえお作文を披露し「おおさかの皆さん、叫べ〜、傘ありますか?」とふり出しそうな雨模様を心配した作文で笑いを誘いました。開催地である大阪出身のメンバー・SANA(サナ)さん(27)が「大阪ただいまぁ〜」と元気よく挨拶すると会場からは「おかえりー」と大きな声が返ってきました。

今回のSPECIAL公演は日本オリジナル楽曲を中心に披露され、7月17日に発売される5枚目の日本オリジナルアルバム『DIVE』の音源もまだ解禁されていないサブリード曲『Here I am』も初パフォーマンスされました。

『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』は大阪の公演を皮切りに東京・味の素スタジアム、神奈川・日産スタジアムにて開催。TWICEは神奈川での公演で『初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト』となります。