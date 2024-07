Apple Watchに搭載されている心拍数測定機能について、複数の医師が「アップデートによって機能が制限され、命を救う可能性のある製品へのアクセスが妨げられた」とする アミカスブリーフ(意見書) を裁判所に提出しました。apple-watch-alivecor-amicus-brief.pdf(PDFファイル)https://regmedia.co.uk/2024/06/27/apple-watch-alivecor-amicus-brief.pdf

Apple degraded Watch to cut competition, say heart doctors • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/06/28/apple_watch_alivecor/医師らが提出した意見書は、Appleと医療機器メーカー「AliveCor」の訴訟に関連するものです。AliveCorはApple Watch向けのセンサー付きバンドも開発しており、AliveCor製バンドとApple Watchの心拍数測定機能を組み合わせることで詳細な心電図の取得などが可能でした。Apple Watch用の心電図測定バンドが高カリウム血症の測定を可能に - GIGAZINEAppleはApple Watchのリリース当初は「Heart Rate Path Optimizer(HRPO)」という心拍数測定アルゴリズムを採用していましたが、2018年リリースの「watchOS 5」でHRPOを廃止し、代わりに「Heart Rate Neural Network(HRNN)」と「Irregular Rhythm Notifications(IRN)」を組み合わせた測定アルゴリズムを採用しました。この変更により、AliveCor製の心電図測定アプリが動作しなくなったため、AliveCorは「AppleによるApple Watchの心拍数測定アルゴリズム変更は独占禁止法に反している」と主張してAppleに対する訴訟を提起しました。AliveCorが提起した独占禁止法訴訟に対して、Appleは「HRRNの方がHRPOよりも精度が高い」と主張して争うを姿勢を示していました。そして、2024年2月には裁判所が「Appleによる心拍数測定アルゴリズムの変更は独占禁止法に抵触していない」とする略式判決を下しました。新たに、複数の医師は「Appleが心拍数測定機能をHRPOからHRRNとIRNを組み合わせたものに置き換えたことで、心臓の健康状態のモニタリングが困難になった」「Appleの変更により、命を救う可能性のある製品へのアクセスが妨げられた」と主張する意見書を裁判所に提出し、AliveCorが提起した独占禁止法訴訟を継続するように求めました。現時点ではAppleもAliveCorもコメントを出していませんが、医師らの意見書が裁判所に受け入れられれば訴訟が復活する可能性があります。なお、Apple Watchを巡っては、2024年に血中酸素濃度測定機能の特許侵害を巡ってアメリカ国内でのApple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2の販売が停止する事態も発生しています。Apple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2の販売がアメリカで再び禁止に、しかしAppleは血中酸素濃度測定機能を削除して販売を継続予定 - GIGAZINE