ÅìÌî¹¬¼£¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤éÇä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÂà½ê¤ËÊ£»¨¡Ä¿·Å·ÃÏ¤Ç¡ÖÊ¢¤Á¤®¤ì¤ë¤Û¤É¾Ð¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÄé²¼ÆØ¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê56¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡ÖµÈËÜ¶½¶È¡×¤«¤éÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤ÎÂà½ê¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Äé²¼¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÂà½ê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡£²¶¤ÏµÈËÜ¤¬¹¥¤¤ä¤«¤é¡£³Ú²°¤Î°¸ý¡¢¥¦¥ï¥µÏÃ¡¢ÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¹¥¤¤ä¤«¤é¡£¡Ê¿·»öÌ³½ê¡Ë¤ÇÊ¢¤Á¤®¤ì¤ë¤Û¤É¾Ð¤¦¤³¤È¤¢¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç³Ú¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Í¤ó¤±¤É¡£¤¢¤Î³Ú²°¤Î±ø¤¤´¶¤¸¤¬³Ú¤·¤¤¤ä¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤ä¤«¤é¡¢¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£