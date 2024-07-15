30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ò¤¤º¤Ã¤¿¸å²ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡ª¡¿30ºÐÁÓ½÷¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ê8¡Ë
¸µ¥®¥ã¥ë¤ÎÆ±Î½¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¤«¤é¡©¡¿30ºÐÁÓ½÷¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë
¸å²ù¤À¤é¤±¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡½¡½¡©
Èà»á¤âÍ§Ã£¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤¤¤Ä¤â¿Í¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤º¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¸å²ù¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤ÎÀÞ¤êÄá¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê30ºÐ¤ÎÁÓ½÷¡¦ºÌ¤¬¡¢200XÇ¯¤Î¹â¹»»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª
¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËÀµÄ¾¤Ê¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¡£
Ê¿À®¥®¥ã¥ëJK¤È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Ê¤ª¤¹½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø30ºÐÁÓ½÷¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»³¸ý¤·¤º¤«Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø30ºÐÁÓ½÷¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á»³¸ý¤·¤º¤«¡¿¡Ø30ºÐÁÓ½÷¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù