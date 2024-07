【ライブレポート】LE SSERAFIM、ファンミーティング神奈川公演3デイズが大盛況で終了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「FEARNOTがもっと誇りに思うLE SSERAFIMになれるように努力するので、これからも期待していほしい」

LE SSERAFIMが、7月13日~15日の3日間、神奈川・ぴあアリーナMMでファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S-JAPAN』を実施。熱気に溢れた会場でファンとの交流を楽しんだ。

LE SSERAFIMは、6月から7月にかけて日本で初となるファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S-JAPAN』を全4都市9公演で敢行中。兵庫(神戸ワールド記念ホール)、愛知(ポートメッセなごや 第1展示館)での公演を終えた5人のメンバーは、ぴあアリーナMMでも、公演を重ねるたびに高まる会場の熱気とファンとの一体感を作りあげた。

今回のファンミーティングは、LE SSERAFIMのメンバーがヒーローになり、特別な能力を発揮しながらFEARNOT(LE SSERAFIMのファンの名称)の悩みを解決するというコンセプトのもとで実施。衣装やポスタービジュアル、ステージ映像など、至るところに「ヒーロー」の要素が取り入れられている。

2024年2月にリリースした3rdミニアルバム『EASY』の収録曲「Smart」でステージに登場。事前アンケートでファンから寄せられた悩みをメンバーが解決する「FEARNOT依頼書」でファンとの交流を楽しんだ。

続いて日本オリジナル曲「Choices」、ロックバージョンの編曲が加えられた「No Celestial」で会場を熱く盛り上げると、リボンを基調としたかわいらしい衣装で再び登場し、KAZUHAがバレエパフォーマンスと「Swan Song」のステージを披露。そのあとは、バラエティ豊かなゲームコーナーを通して、5人のメンバーのあらたな魅力を垣間見ることができた。

また、KIM CHAEWONの「First Love」(宇多田ヒカル)カバー、SAKURA、KAZUHA、HONG EUNCHAEの3人による「夢でKiss me!」ダンスカバー、HUH YUNJINの自作曲「피어나도록 (love you twice)」歌唱など、5人のメンバーそれぞれがソロ&ユニットステージを披露し、多彩な魅力をアピール。さらに、メンバー全員が作詞に参加したファンソング「피어나 (Between you, me and the lamppost)」でファンへの愛情を伝えた。

公演の終盤には、未発表曲「1-800-hot-n-fun」「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」「EASY」など、難易度の高いダンスパフォーマンスで、会場の盛り上がりは一気に最高潮へ。アンコール後、「ジュエリー (Prod. imase)」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」を披露し、最後までファンの歓声に包まれながら約2時間にわたるファンミーティングを締め括った。

LE SSERAFIMは、「公演が始まる瞬間にわたしたちを迎えてくれる大きな歓声と、たくさんのFEARNOTで埋め尽くされた会場を見ると、夢を見ているような気分になる。こんなにも幸せで美しい瞬間を作ってくれるFEARNOTに心から感謝の気持ちを伝えたい」とファンにメッセージ。また、「これからもっと大きな会場でたくさんのFEARNOTと一緒に時間を過ごせるように努力する」「FEARNOTがもっと誇りに思うLE SSERAFIMになれるように努力するので、これからも期待していてほしい」と伝えた。

LE SSERAFIMのデビュー後、日本で初開催となったファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S-JAPAN』は、兵庫、愛知、神奈川での公演を経て、7月30日・31日に福岡(マリンメッセ福岡A館)で最終公演を迎える。5人のメンバーが九州で単独公演を実施するのは初めてであり、ファンの期待がよりいっそう高まっている。

