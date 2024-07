「イケメンすぎっ」今市隆二、モノクロのクールなサングラスSHOTにファンうっとり「カッコいい」

7月14日、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの今市隆二がInstagramを更新した。

【写真】スタイルの良さが際立つ全身SHOTも披露

今市は、自身のInstagramアカウントにて、7月13日〜15日に国立代々木競技場で開催されている都市型カルチャーフェス『J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by Time Tree』について触れつつ、「今年もトリを努めさせて頂きました!毎年恒例夏のイベント 会場に来て下さった皆さんありがとうございました」とコメント。

同時に、サングラスをかけたクールなモノクロショットや、全身ショットなどを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「カッコいい」「最高」「イケメンすぎっ」「とっても素敵」といった声や、「最高の時間をありがとう」「めっちゃくちゃ楽しかった」「最高に盛り上がりました」といった感想も寄せられていた。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル、ソロアーティストとしても活躍中の今市。現在は、ソロツアー『RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 “R”ED』が開催中となっている。なお、今回の投稿で触れていた『J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by Time Tree』に今市は、14日のライブに出演した。