ロッテシティホテルは、ロッテシティホテル錦糸町の一部客室をリニューアルした。

プレミアム、スタンダード、レディースの各フロアに、デラックスタワービューツイン、デラックスコーナーツイン、デラックスツインの各3タイプ24室をリニューアルした。

コンセプトは「Enjoy the VIEW & Relax In the SPACE」。居住スペースを拡大し、開放的な窓から景色が最大限楽しめるように、ベッドやソファなどの配置を工夫した。バスとトイレはセパレートタイプになり、ReFaのファインバブルシャワーヘッドやパナソニックのヘアドライヤーを備える。