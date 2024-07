LE SSERAFIM「永遠にステージに立つことはできないけれど…」日本初ファンミで明かした思い

2022年5月のデビュー以来、K-POPガールズグループ史上、デビューから最短期間での初動ミリオンセラー達成、2年連続の紅白出場、そして今年はアメリカ最大級の野外音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル」への出演を果たすなど、活躍が目覚ましい「LE SSERAFIM(ルセラフィム)」。この夏、日本初となるファンミーティングを開催中だ。

『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - JAPAN』と銘打ち、6月29・30日開催の兵庫・神戸を皮切りに、愛知、神奈川、福岡の4都市で9公演を行う本公演。本記事では、7月15日に神奈川のぴあアリーナMMで開催されたファンミーティングの様子をレポートする。

「Smart」の掛け声に心打たれるメンバーたち

男女半々くらいの割合の観客たちがペンライトを手に持ち、LE SSERAFIMの登場をいまかいまかと待つ会場。そこに今年2月にリリースした3rdミニアルバム「EASY」の収録曲「Smart」のMVの映像が流れると、会場はアーティスト本人が登場したかのように湧き、「ミーミーミー」「シーシーシー」ときれいに揃った掛け声を上げる。

(このときの会場の声をメンバーたちも裏で聞き心を打たれていたようで、今日の公演が楽しいものになると確信したと、SAKURAが公演の最後のほうで語っていた)。

会場がいい具合に温まったところで、コーチェラのステージでの冒頭でも流れた、ミニアルバム「EASY」のティザー動画「Good Bones」の音楽が流れ、戦隊ヒーローのようにそれぞれ異なる色の衣装に身を包んだメンバーたちが登場した。リーダーのKIM CHAEWONは白、SAKURAはピンク、HUH YUNJINは赤、KAZUHAは黄色、HONG EUNCHAEは青。

今回のファンミーティングは、LE SSERAFIMのメンバーがヒーローになり、特別な能力を発揮しながらFEARNOT(ファンダム名、呼び方は「ピオナ」)の悩みを解決するというコンセプトで行われ、衣装やステージ映像、そして公演中に行われるゲームなど至るところに「ヒーロー」の要素が取り入れられている。

登場するとすぐ、先ほどMVが流れた「Smart」のパフォーマンスを披露。開演前にノドを温めていた観客たちは完璧な掛け声で盛り上がり、KIM CHAEWONが「みんなジャンプして〜!」と叫ぶと、色とりどりのレーザーライトが体を揺らす観客たちを照らし、まるでクラブのような雰囲気になった。曲の最後ではメンバーたちがリレーダンスをし、KAZUHAはデビュー曲「FEARLESS」の振りを取り入れたダンスを披露し会場を沸かせた。

悩み相談やゲームでメンバーの性格が顕に!

次は、事前アンケートでファンから寄せられた悩みをメンバーが解決する「FEARNOT依頼書」のコーナー。「うちにワンちゃんが生まれたので名前をつけてください」という依頼には、以下のようにそれぞれの性格が表れる回答を披露していた。

「私は自分の犬にシロという名前をつけたので『クロ』で」(HUH YUNJIN)

「横浜で名前をつけるということなので『ハマ』」(KIM CHAEWON)

「今日の思い出を忘れないように、『みなとみらい』」(KAZUHA)

「単語を繰り返すのがかわいいと思います。『ココ』『ネネ』とか」(HONG EUNCHAE)

「私は『サクラ』でお願いします。私がいつでもそばにいると思ってもらえるように」(SAKURA)

他にもいくつかの依頼に答えたあと、HUH YUNJINが「FEARNOTと私たちが『選択』する時間ですよ」と言うと、日本オリジナル曲「Choices」のパファーマンスを披露するメンバーたち。続いて、ロック調の編曲が加えられた「No Celestial」で会場を盛り上げると、バレエのコルセットとチュチュを模したような衣装で登場したKAZUHAがバレエを踊り、それに続いて、バレエ風の衣装に身を包んだメンバーたちが全員で「Swan Song」のステージを披露した。

その後、メンバーそれぞれが「ヒーローの能力を獲得する」ためのゲームコーナーに。観客が考えていることを当てる「テレパシー能力」を獲得するゲームでは、以下の「究極の二択」をメンバーたちが選ぶことになった。

「私がFEARNOTならコンサート会場で一番幸せな瞬間は?」

A:5人のメンバーが一緒に私の名前を呼んでくれたとき。

B:推しが私にハートを投げてくれたとき。

他のメンバーが迷いなくAを選ぶなか、1人だけBを選ぶKAZUHA。

「Aは名前を呼んでいるだけ。ハートは愛だから」(KAZUHA)

それに対し、SAKURAが次の名言を返す。

「名前だと確実に私だってわかる。あと、FEARNOTは箱推しだと思ってます」(SAKURA)

SAKURAの発言に賛同する他のメンバーたち。観念したのか、「今日は(ゲームに)勝つことが目的なので」と言って答えをAに変えたKAZUHA。結果、やはり答えはAだった(読者の皆さんはどちらですか?)。

KAZUHAの「だ〜めっ!」にファン歓喜

また、会場の視線を集める能力「視線集中能力」を獲得するゲームでは、KIM CHAEWONが「First Love」(宇多田ヒカル) のカバー、SAKURA、KAZUHA、HONG EUNCHAEが3人で「夢でKiss me!」(SAKURAがHKT48所属次のソロ曲)のダンスカバーを披露し、最後にHUH YUNJINが自作曲「피어나도록 (love you twice)」を歌唱し会場を沸かせた。

ちなみに「夢でKiss me!」は公演中、回ごとに最後の「だ〜めっ! 今はだめ…ねっ? 夢の中でKissして」のセリフを3人うちの誰が言うか変わるのだが、この日はKAZUHAが担当。あまりのかわいさに会場からは悲鳴にも似た声が上がっていた。

さまざまなゲームの中で「能力」を競い合っていたメンバーだったが、最後はメンバー全員が作詞に参加したファンソング「피어나 (Between you, me and the lamppost)」(피어나は「FEARNOT」の意)を通してファンへの思いを伝えた。

「もう勉強できないよ〜!」ファンの叫びに思わず笑いが

その後、公演の終盤では、コーチェラで初披露した未発売曲「1-800-hot-n-fun」や、「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」「EASY」などの人気曲が続けて披露され、会場のボルテージは最高潮に達した。

アンコールでは、メンバーたちがかわいい動物の着ぐるみ姿で登場。日本初披露となる「ジュエリー (Prod. imase)」のパフォーマンスを行い、その後、「LE SSERAFIMに戻りましょう」とKIM CHAEWONが言うと、メンバーたちはステージ上で着ぐるみを脱ぎ、チェックのミニスカートの衣装で人気曲「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」を披露した。この2つのステージに限っては携帯電話で撮影し、SNSに投稿してもOKということで、観客たちは携帯を掲げながらも盛り上がっていた。

ちなみに、2曲のアンコールステージの途中でステージ用映像のメイキング映像が流れたのだが、そこに映るメンバーたちのあまりのかわいさに、ひとりの男性ファンの「もう勉強できないよ〜!」という声がやけに響いて会場の笑いを誘っていた(受験生なのだろうか。彼が勉強に集中できる日が来ることを密かに祈った)。

「夢のよう」と語るメンバーたちの思い

約2時間にわたるファンミーテングの最後、ファンへの感謝の思いをそれぞれ語るメンバーたち。ファンで埋め尽くされた会場を見て「夢を見ているような気分」と話すメンバーが何人かいた。デビューから約2年、グローバルに活躍してもなお、大勢の観客に囲まれることを「夢のよう」と語るのだ。彼女たちの謙虚さ、そして1つひとつのステージに向き合う思いの強さが伝わってきた。それは、SAKURAの次の言葉にも表れていた。

「永遠がないからこそいまに価値が生まれる。永遠にステージに立つことはできないけれど、だからこそ1回1回のステージを大切にしたい。今日という一日も大切な思い出になってくれたら」

