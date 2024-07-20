Ãå²ó¤·ÎÏÈ´·²¡ª¡ÖGLOBAL WORK¡×¤Î²Æ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹3Áª¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡ô681¡Û
¥íー¥ê¥¨¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î£ó£õ£í£é£ò£å¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ë½ÅÊõ¤Ç¤¤ëÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
½ë¤¤²Æ¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬Âç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡ÖGLOBAL WORK¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Þ¥é¥¯¥¹¥¥Ã¥Ñー¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¥Ã¥Ñ―¶ß¤È¥Õ¥ê¥ë¤ÎÂµ¤¬½÷À¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹♡¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥É¥í¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤ì¤Ð¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥¸ー¥±¥¢¡¦¥¤ー¥¸ー¥É¥é¥¤µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¥é¥¯¥Á¥ó¡ª1Ëç¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤é¤¯¤é¤¯2WAY¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥·¥¢ー¥µ¥Ã¥«ーÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹♡Á°¸å2WAY»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃåÊý¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥¢ー¥ÉÀÚÂØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Î¤ª¶¡¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¤«¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ëÇÉ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤³¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹♡¥µ¥¤¥É¤ÎÂç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¤ÊÍ×ÁÇ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥É¥í¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£¥é¥Õ¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤äÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
ËüÇ½¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ê²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¢ö
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÃå²ó¤·ÎÏÈ´·²¡ª¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ê£ó£õ£í£é£ò£å¡Ë
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë