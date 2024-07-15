21:30
カナダ製造業売上高（5月）
予想　0.3%　前回　1.1%（前月比)

カナダ卸売売上高（5月）
予想　N/A　前回　2.4%（前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（7月）
予想　-8.0　前回　-6.0

16日
1:30　
パウエル米FRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる

5:35　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）


米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
ユーロ圏財務相会合

米主要企業決算
ゴールドマン、ブラックロック

※予定は変更されることがあります。