ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ製造業売上高（5月）
予想 0.3% 前回 1.1%（前月比)
カナダ卸売売上高（5月）
予想 N/A 前回 2.4%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（7月）
予想 -8.0 前回 -6.0
16日
1:30
パウエル米FRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる
5:35
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
ゴールドマン、ブラックロック
※予定は変更されることがあります。
カナダ製造業売上高（5月）
予想 0.3% 前回 1.1%（前月比)
カナダ卸売売上高（5月）
予想 N/A 前回 2.4%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（7月）
予想 -8.0 前回 -6.0
16日
1:30
パウエル米FRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる
5:35
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
ゴールドマン、ブラックロック
※予定は変更されることがあります。