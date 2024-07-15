3»þ´Ö¸å¤ËÍ§Ã£¤¬Íè¤ë¡ª¥â¥Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ëÌµË¡ÃÏÂÓ¤ÎÉô²°¤ò¡Ö°ì½Ö¤Ç¤¤ì¤¤¡×¤Ë!?¡¿¤ß¤ë¤ß¤ëÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê3¡Ë
°ì²ÈÁ´°÷¤¬¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¡£¼ý½¸ÊÊ¤¬Ë½Áö¤·¤¿·ë²Ì¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¡¢Éô²°¤ÏÁÒ¸Ë¾õÂÖ¤Ë¡ª¡¿¤ß¤ë¤ß¤ëÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤¹ÃÈå¤Î¤Ò¤°¤Á¤µ¤È¤³¤µ¤ó¡£¼ñÌ£¤Ï°ã¤¨¤É¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥³¥ì¥¯¥¿¡¼µ¤¼Á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤Ò¤°¤Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉô²°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ý½¸ÊÊ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬º®ºß¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥«¥ª¥¹¤ÊÉô²°¤Ë¡Ä¡ª
¡Ö½¸¤á¤¹¤®¡×¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼Åª»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÊÒ¤Å¤±¡×¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ø½¸¤á¤¹¤®½÷»Ò¤¬ËÜÅö¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤é¤ß¤ë¤ß¤ëÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ò¤°¤Á ¤µ¤È¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø½¸¤á¤¹¤®½÷»Ò¤¬ËÜÅö¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤é ¤ß¤ë¤ß¤ëÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤Ò¤°¤Á ¤µ¤È¤³¡¿¡Ø½¸¤á¤¹¤®½÷»Ò¤¬ËÜÅö¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤é ¤ß¤ë¤ß¤ëÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù