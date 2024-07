BTOB ウングァン、SUPER JUNIOR リョウクの「The Little Prince」をリメイク…7月21日にリリース

BTOBのウングァンが、SUPER JUNIORのリョウクの名曲をリメイクする。ウングァンは7月21日の午後6時、新曲「The Little Prince」を発売する。「The Little Prince」はリョウクが2016年に発売した1stミニアルバムのタイトル曲で、サンテグジュペリの童話「星の王子さま」からモチーフを得た。ウングァンはより成熟した慰労と繊細な表現力で「The Little Prince」を8年ぶりに再解釈した。

特に、抒情的なピアノメロディーとオーケストラがウングァン特有の胸に響く声と調和し、曲の感情線をリードする予定だ。また彼は、どんな音域でも安定的かつ豊かな感情を通じて、聴き手の没入度を高める。ウングァンはBTOBのメインボーカルで、2020年に初めてのソロアルバム「FoRest : Entrance」を発表した。その後、「花が咲けば、月を想い」「禁婚令 -朝鮮婚姻禁止令-」「捜査班長 1958」など様々なドラマのOST(挿入歌)を歌いながら愛された。ウングァンは着実なボーカルトレーニングで鍛えた新しい発声法でよりディテールな感性を表現し、甘いボーカルが曲のストーリーをより劇的に仕上げる見通しだ。