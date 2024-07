EURO2024決勝でスペイン代表に2-1と敗れ、またもタイトル獲得を逃したイングランド代表。58年ぶりの国際主要大会でのタイトルが期待されたが、前回大会に続いてまたしても決勝まで進みながらタイトルを逃してしまう結果となった。



元イングランド代表DFで、リヴァプールなどで活躍したジェイミー・キャラガー氏は、監督の戦い方に納得がいっていないようだ。同紙はXに次のように投稿し、イングランドはいつも監督のせいで勝てないと不満をあらわにした。





Sven played 442, Fabio was too strict, Gareth is too defensive!

Funny how it’s always on the manager isn’t it?!!

The fact is our big players didn’t turn up in this tournament. And other tournaments going back years.