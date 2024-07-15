ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡¡Æ±Ç¯Âå½÷Í¥¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡Ö¤³¤ÎÌò¡¢»ä¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤¸¤ã¥À¥á¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê57¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1984Ç¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢91Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤ÈÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸°Õµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Êµï¾ì½ê¤¬¡Ë¤Þ¤À¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬¡£¤ï¤ê¤È10Âå¡¢20Âå¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Í§Ã£¤ä¿ÆÀÌ¡×¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿°ìÁØÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢·ë¹½°Å¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°Å¤¤È¿È¯¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤Ã¤Æ¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢·ë¹½¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ë±éµ»¤òÊÙ¶¯¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤Ç¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤È¾ï¤ËÎ¢ÊÖ¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¼ÂÎÏ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í£°ìÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎÏ¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸¬µõ¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡£
¡¡º£¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤ÆÆ±Ç¯Âå½÷Í¥¤Î»Ñ¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÆ±Ç¯Âå¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÌò¤Ç¡È¤³¤³¤Ï¤³¤Î¿Í¤«¡¢»ä¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¤¢¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤òTVer¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡È¤³¤³¤Ï»ä¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¡ÄÇ¯¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£»ä¤¸¤ã¥À¥á¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£