¡ÈÌÚ¡É¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û·ë²Ì¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¡×
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡£ÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤¢¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌÚ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤«¤Ç¡¢¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡¥ÌÚ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤¬ºÇ¤â¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡©
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¡×
¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÌÚ¡É¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤äÂ¾¿Í¤Ë¸þ¤¤¢¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌÚ¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤«¤Ç¡¢¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤ÎÌÚ¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï70¡ó
¤³¤ÎÅú¤¨¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î»ý¤Á¼ç¡£¹ÔÆ°´ð½à¤Ï¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¤Î2Âò¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·ù¤À¤È»×¤¦¤ÈÉÔËþ¤äÉÔ²÷´¶¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï70¡ó¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤ä¤ä·ã¤·¤¯¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë±³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ò¼þ°Ï¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ó¥¬¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
B¤ÎÌÚ¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ50¡ó
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Çñ¨¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤òÁª¤ó¤À¿Í¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï50¡ó¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ´ÌÌÅª¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢³²¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤òÅ¨»ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤½¤¦¡£¶¯µ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ä¶¯°ú¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶ËÎÏ¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
C¤ÎÌÚ¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ90¡ó
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤ò¥Ï¥¥Ï¥¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼þ°Ï¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï90¡ó¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ°¤Ó¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤òÀ¸°Õµ¤¡¢¿Þ¡¹¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤ä¤ê¿ë¤²¤ë°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¡¢Ã¯¤·¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÇ¤¤»¤ÆÂç¾æÉ×¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿®Íê´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
D¤ÎÌÚ¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ30¡ó
¼Ò¸òÅª¤Ç¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¡£¾õ¶·¤äÁê¼ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¥«¥¹¥¿¥¤¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡¢´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï30¡ó¡£Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤·¡¢°¤¯¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÈ¯¸À¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÆâ¿´¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¼¼ê¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤È¥ä¥Ö¥Ø¥Ó¤Î·ë²Ì¤Ë¡£Á´°÷¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¼«Ê¬¤òÃÎ¤ê¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¿®Íê´¶¤ò¹â¤á¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£©Images3/shutterstock
Ê¸¡¦·îÉ÷¤¦¤µ¤®