¥Û¥ï¥¹¥ÔËåÊ¬¡¦£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¤ÎàÂ¿ºÍ¤µá¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥³¥È¥ê¡¡¸¼¿Í¤Ï¤À¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÏÓÁ°
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤ÎËåÊ¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¡×¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬¡¢Â¿ºÍ¤Ö¤ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£É£Ä£Ï£Ì¡¡£³¡¥£°¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ÇÀË¤·¤¯¤âÍîÁª¤·¤¿£±£·¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Ø¶ÈÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â·Ç¤²¤ëÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢£±£·¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ£¹¿Í¤¬Âç³ØÀ¸¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ä¶µ°÷ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢±Ñ¸¡½à£±µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤ÈÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥Á¤Ï¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¸¼¿Í¤Ï¤À¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥³¥È¥ê¤À¡£
¡Ö¥³¥È¥ê¤ÏÆÃµ»¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÏÓÁ°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¥É¾¡£¥³¥È¥ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£¹·î£±£±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤Î£±£ó£ô¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½©¸µ»áºî»ì¤Î½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì£Ã£Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥³¥È¥ê¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£