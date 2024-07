大金かけて消したはずが…女優ハン・ソヒ、再び“全身タトゥー”に【PHOTO】

日本でも人気の韓国人女優俳ハン・ソヒが全身タトゥースタイルを公開した。7月14日、ハン・ソヒはSNSに絵文字とともに数枚の写真をアップロードした。

公開された写真の中で彼女は首と背中、腕と足の部位に華麗な花柄タトゥーを披露し、ファンを驚かせた。物思いにふけったような表情からは夢幻的な雰囲気が漂った。

また、タトゥーカラーとよく似合うレッドトーンの上着が神秘的な雰囲気を一層浮き彫りにした。眼鏡をかけて目を閉じた姿に、ハン・ソヒがどんなことを考えているのか好奇心を刺激した。

さらに、壁をいっぱいに埋めた小物と本が知的な雰囲気も漂わせていた。

ハン・ソヒはデビュー時代、全身のタトゥーを消すために約2000万ウォンほど所属事務所の支援を受けたことが明らかになり、ファンを驚かせたことがある。

なおハン・ソヒは今年下半期、スクリーンデビュー作『大雪』(原題、Heavy Snow)とNetflixオリジナル『京城クリーチャー』シーズン2の公開を控えている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。