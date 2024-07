Bimiが8月28日にリリースするNew EP『Snack Box』を引っ提げたツアー<Bimi Release Party 2024 -Special Box->の開催を発表した。本ツアーは9月6日 愛知・名古屋ボトムラインを皮切りに、10月16日 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)のツアーファイナルまで東名阪3都市4公演開催される。ツアーファイナルのZepp Shinjuku(TOKYO)公演はBimiのメジャーデビュー1周年のタイミングでもあるため、この1年で培ったBimiの現在地を提示するメモリアルなステージになるだろう。チケット販売は本日19時より1次先行受付がスタートする。

Bimi『Snack Box』



2024年8月28日(水)発売予約:https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544【CD+Blu-ray】NKZC-56〜57価格:¥9,350(税込)Disc1(CD)M1. Miso SoupM2. You Gotta PowerM3. 月と太陽 feat.SUIMMINM4. Absolute ZERO feat.UsnowM5. Safe HavenM6. Hurry feat.福澤 侑Disc2(Blu-ray)▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOMM1. 軽トラで轢くM2. 博徒街道M3. 怒鈍器M4. TaiM5. 熱気M6. AnubisM7. selfyM8. funky nightM9. PopstarM10. FrogM11. 虫の音M12. インベーダーインバイトM13. Safe HavenM14. LOVEM15. 輪 -味変-M16. ミツ蜂▼特典映像・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」