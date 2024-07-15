Bimi、New EP『Snack Box』を掲げたツアー開催決定。新曲も先行配信
Bimiが8月28日にリリースするNew EP『Snack Box』を引っ提げたツアー＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞の開催を発表した。
本ツアーは9月6日 愛知・名古屋ボトムラインを皮切りに、10月16日 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)のツアーファイナルまで東名阪3都市4公演開催される。ツアーファイナルのZepp Shinjuku(TOKYO)公演はBimiのメジャーデビュー1周年のタイミングでもあるため、この1年で培ったBimiの現在地を提示するメモリアルなステージになるだろう。チケット販売は本日19時より1次先行受付がスタートする。
＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞
【公演日時】
愛知公演
日程：2024年9月6日（金）18:00開場／19:00開演
会場：名古屋ボトムライン（愛知県名古屋市千種区今池4-7-11）
大阪公演
日程：2024年9月8日（日）15:30開場／16:00開演
会場：心斎橋SUNHALL（大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-28 ビッグステップサウスB2）
東京公演
日程：2024年9月16日（月祝）15:30開場／16:00開演
会場：Shibuya WWW X（東京都渋谷区宇田川町13-17ライズビル２F）
東京公演（ツアーファイナル）
日程：2024年10月16日（水）18:00開場／19:00開演
会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワーB1-B4）
【チケット販売】
料金：スタンディング￥7,700（税込・整理番号付き）
1次先行抽選：7月15日（月）19:00 〜 7月22日（月）23:59
チケットURL：https://l-tike.com/st1/bimi_tour2024
「You Gotta Power」
配信リンク一覧：https://elr.lnk.to/YGP
詳細リンク：https://bimi-official.com/news/516/
Bimi『Snack Box』
予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544
【CD＋Blu-ray】
NKZC-56〜57
価格：￥9,350（税込）
Disc1（CD）
M1. Miso Soup
M2. You Gotta Power
M3. 月と太陽 feat.SUIMMIN
M4. Absolute ZERO feat.Usnow
M5. Safe Haven
M6. Hurry feat.福澤 侑
Disc2（Blu-ray）
▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOM
M1. 軽トラで轢く
M2. 博徒街道
M3. 怒鈍器
M4. Tai
M5. 熱気
M6. Anubis
M7. selfy
M8. funky night
M9. Popstar
M10. Frog
M11. 虫の音
M12. インベーダーインバイト
M13. Safe Haven
M14. LOVE
M15. 輪 -味変-
M16. ミツ蜂
▼特典映像
・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」
・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」
関連リンク
◆Bimi オフィシャルX
◆Bimi オフィシャルInstagram