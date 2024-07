だいぶ雨が弱くなってきた13時、WING STAGEにシャイトープが登場。彼らは2022年に大学時代の仲間で結成され、関西を拠点に活動してきた3ピースバンドで、<LuckyFes'24>出演直後の7月17日にシングル「ヒカリアウ」でメジャーデビューを果たすということもあり、今まさに要注目のアクトと言えよう。ビートルズの「ゴールデン・スランバー」をSEにメンバーが現れ、「マーガリン」からライブはスタート。続けて、佐々木想(Vo, G)の力強い歌声、ふくながまさき(B)とタカトマン(Dr)の疾走感を生み出すグルーヴが際立つ「誘拐」をテンポよく届ける。この日初めてライブを観た人、“シャイトープといえばミディアム曲”というイメージを抱いていた人は、3人が併せ持つロックマインド、骨太かつ堂々たるアンサンブルに驚かされたのではないかと思う。ゆったりと聴かせる曲、激しいアレンジの曲、どちらにも偏ることがない、しっかりと地力のあるバンドなのだ。

LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/LuckyFesオフィシャルサイト:https://luckyfes.com/AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也 with 杏里/ウルフルズ/大塚 愛/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)/THE PRIMALS/The Wasabies/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN/デラックス×デラックス/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/一青窈/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲O.A:Ashley/SHOWROOM 等相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes/XY/岡崎体育/KREVA/ケプラ/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/JY (KARA)/Jams Collection/SKRYU/竹原ピストル/超ときめき(ハート)宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY'S/藤巻亮太/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/RoseliaO.A:ちたへんりー 等新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn/edhiii boi/n.SSign/KISS OF LIFE/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy/Chevon/シャイトープ/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/高嶺のなでしこ/高橋優/TETORA/Def Tech/トンボコープ/NEWS/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTYO.A:IVVY/ジョナゴールド 等[ドコモCSpresents Lucky Space]Groove Nomad Orchestra/佐咲紗花/The Wasabies/DJみそしるとMCごはん/根本凪/ひとりスキップカウズ(イマヤス)/マシコタツロウ special guest 加藤里保菜/REBOUND/ROCKETMANO.A:おとじゃくし 等磯山純/イバラッパー a.k.a イバラキング/京太朗と晴彦/つじりお/DJ SEIRA/DJ YU-KI 等Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)/安達勇人/宇宙まお/クリトリック・リス/KEN EBISAWA/DJデッカチャン/HIKKA 等