¡Ö°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¼áÍ³Èþ»Ò¡Ö°õ¾Ý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¸ø³« ¡ÖÂ©»Ò¤¬´î¤Ö¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿¤Ð¤·¡×¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼á¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÈ±¤¬¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ï¤á¤Æ¡¢¥µ¥é¥µ¥é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡ÖºòÇ¯¤«¤é¡¢Â©»Ò¤¬´î¤Ö¤«¤é¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬ ¤¤¤¤¤«¤²¤ó½ë¤¤¤·¡¢²Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤í¤¦¤«¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í ÀèÆü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¡²óºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç ¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ª¹Ã¹üÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¸å¤í»Ñ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤Î¤¬¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ ¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È°õ¾Ý¤¬Á´Á³°ã¤¦Êý¤¬Ìòºî¤ê¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç ¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥í¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£