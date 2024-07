JO1の川西拓実、木全翔也、金城碧海、FANTASTICSの佐藤大樹、中島颯太、瀬口黎弥が出演する、映画『逃走中 THE MOVIE』(7月19日公開)のメイキングPV「青春編」が15日、公開された。映画『逃走中 THE MOVIE』○映画『逃走中 THE MOVIE』、メイキングPV「青春編」公開今回公開されたのは、JO1とFANTASTICSがグループの垣根を超えて互いをリスペクトし合う姿を捉えたメイキング映像。高校時代に青春を共に過ごしてきた陸上部の仲間を演じた6人のメインキャストが、過酷な撮影を経て劇中さながらに絆を深めていく様子が映し出されており、「最高じゃないですか、本当にチームみたいな感じで。ここまで距離が近くなれるんだなと思って、すごく嬉しいですね」と振り返る川西の言葉の通り、映像では空き時間にも話に花を咲かせる6人の笑顔を見ることができる。

それぞれ異なる思いや野望を胸に『逃走中』への参加を決めた6人の青年が、“命懸けのデスゲーム”に巻き込まれながらも、かつての友情を取り戻していくさまを描いた同作。捕まれば“消滅”という極限の状況下で、肉体的にも精神的にも追い込まれるような難しい芝居も必要とされる中、「演技難しいですね……みんながんばってますよ」と思わず本音をこぼしながらもキャスト陣を見守る木全の姿や、「抜群に大和(を演じる川西の演技)が良かったので、あのシーンを拓実くんとできて良かったなと思いました」と回顧する佐藤の姿も。映像の締めくくりでは「(メインキャストの6人が)本当の仲間のような存在になれたのかなって」と笑顔を見せる川西の姿も映し出され、個性豊かな6人が織りなす人間ドラマと友情の物語にも期待が高まる映像に仕上がっている。(C)2024 フジテレビジョン 東映 FNS27社【編集部MEMO】フジテレビ系列のバラエティ番組『逃走中』のドラマ映画化作『逃走中 THE MOVIE』。賞金総額1億円超、参加総数1,000人の史上最大級かつ命懸けのゲームを描き、JO1から川西拓実、木全翔也、金城碧海、FANTASTICSから佐藤大樹、中島颯太、瀬口黎弥の出演が出演する。6人は高校時代の陸上部仲間として熱い友情で結ばれていたが、とある理由によりバラバラになってしまった若者たちを演じた。