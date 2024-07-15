9mm Parabellum Bulletが、7月19日(金)20時より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.33を生配信。菅原卓郎とかみじょうちひろの2人が出演し、今秋リリースとなる10枚目オリジナルアルバムのリリースツアーの第二弾情報を発表する。前回の配信では、2024年内のツアー10本が発表されたが、今回の配信では2025年に行われるツアー後半の詳細を発表。さらに、結成20周年の最新情報も明かされる。

9mm Parabellum Bulletは、7月31日(水)に結成20周年を記念したファン投票によるデジタルベストアルバム『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』をリリース。「太陽が欲しいだけ」や「Black Market Blues」などライブ定番曲に加え、「Brand New Day」や「One More Time」など近年発表した楽曲も収録、全曲リマスタリングされた最新オールタイムベストアルバムとなっている。

YouTube Live情報

＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.33＞
配信日：2024年7月19日(金)20時〜21時予定
出演：菅原卓郎、かみじょうちひろ
配信URL : https://youtube.com/live/c7drZDAfbss?feature=share

リリース情報

Digital Best Album『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』

2024.7.31 Release
＜収録曲＞曲順は後日発表
・太陽が欲しいだけ
・Black Market Blues
・The Revolutionary
・キャンドルの灯を
・Punishment
・Talking Machine
・Discommunication
・光の雨が降る夜に
・黒い森の旅人
・ハートに火をつけて
・ロング・グッドバイ
・Supernova
・名もなきヒーロー
・Scenes
・スタンドバイミー
・ガラスの街のアリス
・生命のワルツ
・Mr.Suicide
・Brand New Day
・One More Time

ライブ・イベント情報

＜9mm Parabellum Bullet　10th Album リリースツアー＞
11/9(土)　[神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土)　[北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日)　[北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土)　[山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日)　[宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土)　[京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日)　[兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金)　[香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日)　[愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木)　[東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30

ライブ・イベント情報

＜カオスの百年 20th Anniversary Special＞＆＜LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY＞
9月9日(月)＠LIQUIDROOM
OPEN18:30 / START19:30
TICKET \5,500
※スペシャルゲスト：the telephones
チケット受付等の詳細は後日発表となります。