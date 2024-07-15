9mm Parabellum Bullet、YouTube配信「カオスの百年」vol.33でツアー第二弾情報を発表
9mm Parabellum Bulletが、7月19日(金)20時より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.33を生配信。菅原卓郎とかみじょうちひろの2人が出演し、今秋リリースとなる10枚目オリジナルアルバムのリリースツアーの第二弾情報を発表する。前回の配信では、2024年内のツアー10本が発表されたが、今回の配信では2025年に行われるツアー後半の詳細を発表。さらに、結成20周年の最新情報も明かされる。
YouTube Live情報
配信日：2024年7月19日(金)20時〜21時予定
出演：菅原卓郎、かみじょうちひろ
配信URL : https://youtube.com/live/c7drZDAfbss?feature=share
リリース情報
2024.7.31 Release
＜収録曲＞曲順は後日発表
・太陽が欲しいだけ
・Black Market Blues
・The Revolutionary
・キャンドルの灯を
・Punishment
・Talking Machine
・Discommunication
・光の雨が降る夜に
・黒い森の旅人
・ハートに火をつけて
・ロング・グッドバイ
・Supernova
・名もなきヒーロー
・Scenes
・スタンドバイミー
・ガラスの街のアリス
・生命のワルツ
・Mr.Suicide
・Brand New Day
・One More Time
ライブ・イベント情報
11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30
ライブ・イベント情報
9月9日(月)＠LIQUIDROOM
OPEN18:30 / START19:30
TICKET \5,500
※スペシャルゲスト：the telephones
チケット受付等の詳細は後日発表となります。