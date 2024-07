◆LE SSERAFIM、ヒーロー変身でファンのお悩み解決

【モデルプレス=2024/07/15】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM(ルセラフィム)が7月13日〜15日に神奈川県横浜・ぴあアリーナMMで「LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - JAPAN」を開催した。ここでは13日の公演の様子をレポートする。ヒーロー風の衣装を着た5人の映像からスタートした本編。メインステージのセットが上がると5人が現れ、会場は熱気に包まれた。最初に披露したのは、3rd Mini Album「EASY」の収録曲「Smart」。ライブ仕様にテンポアップされた間奏部分では、KIM CHAEWONが「FEARNOT(ピオナ/ファンダム名)ジャンプしてー!」と呼びかけ、ヒートアップ。それぞれ、思い思いのソロダンスも披露した。

“FEARNOT依頼書”のコーナーでは、特別なヒーローになったLE SSERAFIMが自らの能力を使って、ファンのお悩みを解決。「犬の名前をつけて欲しい!」という要望にHUH YUNJINは「クロ」、KIM CHAEWONは、開催地の横浜に因んで「ハマ」、KAZUHAは「今日の思い出を忘れないように」と前置きし「みなとみらい」と個性溢れるネーミングセンスを見せた。さらに、SAKURAは、自らの名前を提案し「私がいつもそばにいると思ってもらえるように」と理由を説明。HONG EUNCHAEは、「ココ、ネネ、デンデン!同じ単語が繰り返されるのが可愛い」と日本語で話していた。さらに、「新生活が始まり、毎日忙しくて時間がいくらあっても足りません。上手に時間を使うためにはどうしたらいいですか?」というFEARNOTの悩みにKIM CHAEWONは、「時間はたくさんあるようで足りませんよね」と共感し、「私たちが時間が足りなくならないようにしてあげますね!」と提案。SAKURAは「もしこの依頼書を送ったFEARNOTが会場にいたら、今この時間も早く過ぎていくことが、少しさみしいなと思うかもしれないですよね」とFEARNOTの思いを推測し、KAZUHAは、「そしたら、この瞬間が早く過ぎないように時間をちょっと止めてみましょうか」と話すと、メンバーが会場中のFEARNOTに近づき次々とファンサービス。「見えますよ!」「2階、3階、4階も〜!」とファンへ呼びかけ、会場を沸かせた。一通りを終えると、HUH YUNJINは「私は、時間をコントロールできる能力を持っているじゃないですか!」と時間を巻き戻し、再びファンサービスタイムを行った。ヒーロー風衣装から一変した、バレエコア風のレースたっぷりな衣装を纏ったKAZUHAがステージに登場すると、「Swan Song」に合わせてステージ上を可憐に舞い、5人が登場。ステージを終えると、KAZUHAは「皆さんのために準備したんですけど、喜んでもらえてよかったです」と心を躍らせた。その後は、ヒーローの能力を手に入れるためのゲームに挑戦。会場を5人のメンバーカラー、緑・白・青・ピンク・赤チームに分け、自分のカラーのペンライトを持つファンと気合いを入れるためコール&レスポンスを実施。KAZUHAは、犬の名前に続き、開催地に因んだ「よこ・はま!」と独特な呼びかけ見せていた。ラウンド1のテレパシー能力を手に入れるためのコーナーでは、「究極の二択ゲーム」に挑戦。このクイズはでは二択クイズが出題され、5人がFEARNOTの気持ちを読み取り、同じ回答を選べるか試すというもの。「【A】5人のメンバーが私の名前を呼んでくれる時」「【B】推しが私にハートを投げてくれる時」の二択が出題されると、SAKURAは「名前だと確実に私ってわかる」「FEARNOTは箱推しが多いと思う」とファンの気持を読み取る見事な“プロ”ぶりを発揮し、FEARNOTを唸らせた。ラウンド2では、ヒーローに不可欠な“強いパワー”を確かめるランダムゲームに挑むことに。日本のバラエティ番組では、鉄板とも言える箱の中身を制限時間内に当てる同ゲーム。メンバーの挑戦中には、見守るメンバーが「こわーい」「気をつけて!」「生きてる!」と怖がらせる姿が印象的だった。ラウンド3では、“視線を集中させる”能力をメンバーそれぞれが披露することに。KIM CHAEWONは、宇多田ヒカルの「First Love」を歌い上げ、「カバーをたくさん愛してくださってファンミーティングでもう一度お見せしたかったです」と同曲を選んだ理由を語った。SAKURA、KAZUHA、HONG EUNCHAEの3人は「夢でKiss me!」をパフォーマンス。楽曲の見せ場となる「だーめ!今はだめ。夢の中でキスして」のセリフは、KAZUHAが担当した。最後には、HUH YUNJINが自作曲「피어나도록(love you twice)」を歌唱。会場はオレンジのペンライトに包まれ、歌声に乗せてファンへ愛を届けた。特別なステージを終えると、HONG EUNCHAEが「ピオナへの想いを表現できる曲を選びました」と曲フリをし、HUH YUNJINがプロデュースし、全員が作詞に担当したファンソング「FEARNOT(Between you, me and the lamppost)」を歌唱。大きな傘の下に入った5人が、雨が降るモニターをバックに儚げで美しい声を響かせた。その後、可愛らしい衣装から、ガラリと変わったロック調の衣装の衣装でステージに現れると、米最大の音楽フェスティバルの1つである「Coachella Valley Music and Arts Festival(コーチェラ)」のために準備し、一部披露され話題を呼んだ楽曲「1-800-hot-n-fun」をパフォーマンス。続けて、「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」で会場をさらに沸かせ、迫力満点のステージで魅せた。本編ラストに披露したのは、3rd Mini Albumより「EASY」。左右の客席へ向けてもパフォーマンスを披露し、歓声に包まれる中、ステージを後にした。アンコール前には、FEARNOTの心がこもったスケッチブックがモニターに映し出される場面も。「LE SSERAFIMのおかげで最高の夏」というスケッチブックが公開されると会場は拍手喝采。「受験にも花咲かせます!」といったコメントが映し出されると「頑張れー!」といった声援が送られた。さらに、「ジュエリー(Prod. imase)」をFEARNOTで歌うこととなり、歌詞が映し出されると、温かい歌声が会場に響き渡り、LE SSERAFIMだけではなく、FEARNOTの絆も伝わる特別な時間となった。そして、FEARNOTの温かな声に迎えられた5人がアンコールに登場。HUH YUNJINはシロクマ、KIM CHAEWONは怪獣、KAZUHAはサメ、SAKURAはうさぎ、HONG EUNCHAEはカエルの着ぐるみを着用して登場し、今回のファンミーティングで日本初披露となった「ジュエリー(Prod. imase)」を歌い上げた。最後の曲の前には、ファンへの感謝を語る場面も。KIM CHAEWONは「日本に来て何回かのファンミーティングをしたのですが、 毎回一緒に楽しんで、愛してくださって、本当にいい思い出をたくさん残せたと思います。ありがとうございます」と感謝を伝え、「人というのは生きていていつもいい記憶ばかりが残るわけではありません。ただ、本当にFEARNOTの皆さんが私にとってすごく素敵な思い出をたくさん作ってくださってるなと思います。考えてみれば、私のいい記憶の中にはいつもFEARNOTがいます。私もFEARNOTにとってそういう存在になりたいです」とファンの存在に日々支えられていることを伝えた。KAZUHAは「今もこうやってステージに立っているということが、決して当たり前ではないことだと思うからこそ、こんなにも幸せで美しい瞬間を作ってくれるFEARNOTに対して、心から感謝の気持ちを伝えたいです」と日々ステージに立てるありがたさを言葉に。SAKURAも「一生永遠にはステージに立ち続けられないかもしれないけど、でもだからこそ、この1回1回も本当に大切にしたいと思っています」とステージにかける思いを明かした。最後には、会場を煽りながらパワー全開で「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」を歌唱。ダンスナンバーで会場を盛り上げ、最後にはファンへの感謝を伝えながら、名残惜しい様子でステージを後にした。LE SSERAFIMは、2023年3月に自身初のファンミーティングを韓国・ソウルで開催し、同年8月からは日本公演の3都市6公演を含む初の単独ツアーを敢行、そして2024年の5月11日、12日には2度目のソウルでのファンミーティングを盛況裏に終えた。6月からは日本で初となるファンミーティングを兵庫・神戸公演(神戸ワールド記念ホール)を皮切りに、愛知・名古屋公演(ポートメッセなごや 第1展示館)、神奈川・横浜公演(ぴあアリーナMM)、福岡・福岡公演(マリンメッセ福岡A館)と4都市9公演で実施している。また、ファンミーティングを記念した『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - JAPAN POP UP STORE』も7月6日よりSHIBUYA109 渋谷店 B1F DISP!!!にて開催している。(modelpress編集部)1. Smart(Remix ver)<Talk>2. Choices3. No Celestial<VTR>4. Swan Song<Talk+Performance>KIM CHAEWON:「First Love」(宇多田ヒカル)カバーSAKURA,・KAZUHA・HONG EUNCHAE:「夢でKiss me!」(宮脇咲良) ダンスカバーHUH YUNJIN:피어나도록 (love you twice)5. FEARNOT (Between you, me and the lamppost)ジュエリー (Prod. imase6. 1-800-hot-n-fun7. UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)-Japanese ver.-8. EASY〜アンコール後〜9. ジュエリー (Prod. imase)10. Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife終了【Not Sponsored 記事】