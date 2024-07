韓国の5人組ガールグループ・LE SSERAFIMが13〜15日の3日間、ファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - JAPAN』(4都市9公演)の横浜・ぴあアリーナMM公演を開催し、2時間以上にわたってライブやゲーム、トークでファンと交流した。2日目の14日公演では、メンバー全員がツインテールで登場。金髪ツインテールのSAKURAが「私たちの髪、どうですか? みんなでツインテールしてみました」と投げかけると、会場は歓声の嵐。「きょうはラッキーFEARNOT(ピオナ/LE SSERAFIMファン)です、皆さん」と言ってファンを沸かせた。

フラフープをしながらセンターステージのフラッグで折り返して戻って来る「フラフープランニング2」ゲームでは、1回戦でKAZUHA vs HUH YUNJIN、SAKURA vs KIM CHAEWONが対決。HONG EUNCHAEは不戦勝で決勝進出する対戦カードとなったが、1・2回戦シードは不公平との声があり、急きょ、進行を務めていた古家正亨氏と対戦することに。古家氏は自信満々だったもののHONG EUNCHAEが圧勝した。決勝はHUH YUNJINとHONG EUNCHAEの対戦に。大声援の中でデードヒートとなり、ゴールした2人は抱き合って健闘を称えあい、結果、2人が優勝した。これまでゲームではいつも負けてきたというHUH YUNJINは「初めてです!」と興奮。よほどうれしかったのか、その後のMCでもゲームで負けなかったことを喜び続けたHUH YUNJINは、KIM CHAEWONと抱き合い、SAKURAは「記念すべき日です」と祝った。ライブパートは、2月にリリースした3rdミニアルバム『EASY』の収録曲「Smart」でスタートすると、「Choices」や「No Celestial」、KAZUHAがバレエのソロパフォーマンスを披露した「Swan Song」、メンバーたちが作詞に参加したファンソング「Between you, me and the lamppost」など全10曲を披露。未発売曲「1-800-hot-n-fun」や「ジュエリー(Prod. imase)」といった、今回のファンミーティングツアーで日本初披露となったステージでもファンを沸かせた。ソロ&ユニットステージではKIM CHAEWONが宇多田ヒカルの「First Love」をしっとりと歌い上げたのを皮切りに、SAKURA、KAZUHA、HONG EUNCHAEは3人で、SAKURAのLE SSERAFIM加入前の王道アイドルソング「夢でKiss me!」をダンスカバーした。「だめ!今はだめ ね、夢の中でキスして」のせりふパートはHONG EUNCHAEが担当し、本家のSAKURAは「大成長!120点!」と太鼓判。前日にせりふパートを担当したKAZUHAは「ライバル心が燃え上がってきました」と笑った。HUH YUNJINは「FEARNOTのことを考えながら書きました」と伝えた自作曲「love you twice」で美声を響かせた。日本では初となるファンミーティングの横浜公演2日目を終えたメンバーはそれぞれファンにメッセージ。HUH YUNJINは「こんなに多くのFEARNOTを一度に目にするのは初めてなので、きのうもきょうも『Smart』でスタートするときに、LEDが開いて(ファンが見えた瞬間)、すごくしびれましたし、衝撃的でした」と感激した。KIM CHAEWONは「こうしてファンミーティングでFEARNOTの愛をたっぷりもらって、また気分よく次を始められるなんて、本当にありがたいことだなと思います。FEARNOTに力をもらった分、一生懸命に準備をしてFEARNOTを幸せにしてあげます。少しだけ待っててくださいね」と、カムバックに向けて約束。日本語で「FEARNOTの誇らしいLE SSERAFIMになるようにいつも努力します」と誓った。KAZUHAは「毎回のステージごとに、私自身もまだまだかなと自分の足りない部分をより実感しますし、ここで立ち止まっていちゃいけないなと思うこともたくさんあります」と胸中を吐露。「結局、答えは努力することしかないとわかっていても、常にポジティブでいられないことだってありますし、自分の目指す理想像とのギャップにつらくなることも正直たくさんあります」と打ち明けた。耳を傾けるファンに向けて「いつもそばにいてくれるFEARNOTの存在は、私に少しの自信と勇気をくれるように思います。FEARNOTが届けてくれる温かい言葉や応援は、私にとって癒しでもあり、前進する活力にもなっています。だからこそ、FEARNOTにもっともっと成長したカッコいい姿をお見せしたいという思いで、頑張ることができるんだと思います。立ち止まらずにもっともっと高みを目指して努力していくので、これからもそばで見守っていてくださいね。いつも私たちの原動力になってくださって、本当にありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えた。SAKURAも「活動をしているといろんな壁にぶつかることが多くて、この努力の方法で合っているのかな、とか、自分のことを信じられなくなるときがよくある」と率直に打ち明け、「努力や成長というのは目に見えにくいからこそ、より成果が出る前の過程はすごく苦しいなとも感じたりする」と赤裸々に心情を吐露した。続けて「まだまだ完璧ではないですし、未熟な部分もたくさんあるんですけども、それでも必死に生きている私をいつもFEARNOTは絶対信じてくれていると思うと、不思議と力が湧いてきます。だからFEARNOTも自分を信じられなくなったりしたときは、私たちのことを思い出してほしいなと思います」とメッセージ。「毎日頑張れなくても、時には失敗をしてしまっても、諦めさえしなければきっと何かがやり遂げられると信じてほしいなと思っています」と伝えると、「お互いを信じてお互いを応援し合う。これからもこんなすてきな関係がずっとずっと続けばいいなと思います」とファンに呼びかけた。末っ子のHONG EUNCHAEはすべて日本語であいさつ。「今回のファンミーティングを通じて私たちの関係がもっと強くなってほしいと思いながら、頑張って準備しました。私がもっと勇気と癒しをもらって、本当に私たちは一つなんだと感じた日でした。いつも『感謝します』の言葉では足りないですが、言葉で全部表現できない私の心をわかってくれたらうれしいです」とにっこり。「今回の横浜で本当にたくさんのFEARNOTに来ていただいて、信じられない瞬間でした。FEARNOTもいい思い出を持って帰ってほしいし、きょうを思い出しながら、またお会いできたらうれしいです。きょうは来てくださってありがとうございます。また会いましょう、FEARNOT!」と明るく呼びかけた。ファンミーティングは、今月30・31日の福岡・マリンメッセ福岡A館でファイナルを迎える。