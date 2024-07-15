´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¥Û¡¦¥¦¥ó¡¢¸µÎø¿Í¤¬¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¡ÖË¾¤Þ¤Ê¤¤À¹Ô°Ù¤Ë¤è¤êÇ¥¿±¡×
´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¥Û¡¦¥¦¥ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëA»á¤¬¡¢¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÈà¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡Ê15Æü¡Ë¡¢A»á¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿ÍÂ¸ºß¤Î¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖA»á¤Ï9Æü¡¢¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë·Ù»¡½ð¤Ë¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¾õ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢12Æü¤Ë¹ðÁÊ¿ÍÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ï2021Ç¯5·î13Æü¤È14Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡£¥½¥¦¥ë½êºß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Îµï¼ò²°¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¥Û¡¦¥¦¥ó¤¬·ãÅÜ¤·¤ÆA»á¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô¤ò¤·¡¢»õ¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥È¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢A»á¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤À¹Ô°Ù¤ò¶¯À©Åª¤Ë¤·¡¢Ç¥¿±¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ï¡¢ÀèÎ©¤Ã¤Æ¥Û¡¦¥¦¥ó¤¬¶²³åÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤·¤¿»ö¼Â¡Ê¹ðÁÊ¾õÆâ¤ËÅ¦¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2021Ç¯5·î29Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢Ìó3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3,400Ëü±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹ðÁÊ»ö¼Â¡Ë¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø·ëº§¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£»Ò¶¡¤Ï»º¤á¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¥Û¡¦¥¦¥ó¤Ë¼ºË¾¤·¤ÆÊ°³´¤·¤¿A»á¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â3²¯¥¦¥©¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î·×²èÅª¤Ê¶²³å¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë»ö°Æ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖA»á¤ÏÀ¿¼Â¤ËÁÜºº¤ËÎ×¤ß¡¢·éÇò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢A»á¤Ëµõµ¶»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¼ÔB»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÁÊ¾õ¤â¡¢7·î9Æü¤Ë¹¾Æî·Ù»¡½ð¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·ÀµÂÐ±þ¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¹ðÁÊ¤â½àÈ÷Ãæ¤À¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¦´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¥Û¡¦¥¦¥ó¡¢¸µÎø¿Í¤ÎÈ¿ÏÀ¤¦¤±¿·¤¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ä¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤âÈÝÄê
¡¦´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¥Û¡¦¥¦¥ó¡¢¸µÎø¿Í¤«¤é¶âÁ¬Í×µá¡©¹ðÁÊ¤â¡ÄÁê¼êÂ¦¤¬È¿ÏÀ¡ÖÃæÀä¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×
ËÜÆü¡Ê15Æü¡Ë¡¢A»á¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿ÍÂ¸ºß¤Î¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖA»á¤Ï9Æü¡¢¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë·Ù»¡½ð¤Ë¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¾õ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢12Æü¤Ë¹ðÁÊ¿ÍÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ï2021Ç¯5·î13Æü¤È14Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡£¥½¥¦¥ë½êºß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Îµï¼ò²°¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¥Û¡¦¥¦¥ó¤¬·ãÅÜ¤·¤ÆA»á¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô¤ò¤·¡¢»õ¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥È¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢A»á¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤À¹Ô°Ù¤ò¶¯À©Åª¤Ë¤·¡¢Ç¥¿±¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡ÖA»á¤ÏÀ¿¼Â¤ËÁÜºº¤ËÎ×¤ß¡¢·éÇò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢A»á¤Ëµõµ¶»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¼ÔB»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÁÊ¾õ¤â¡¢7·î9Æü¤Ë¹¾Æî·Ù»¡½ð¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·ÀµÂÐ±þ¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¹ðÁÊ¤â½àÈ÷Ãæ¤À¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¦´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¥Û¡¦¥¦¥ó¡¢¸µÎø¿Í¤ÎÈ¿ÏÀ¤¦¤±¿·¤¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ä¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤âÈÝÄê
¡¦´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¥Û¡¦¥¦¥ó¡¢¸µÎø¿Í¤«¤é¶âÁ¬Í×µá¡©¹ðÁÊ¤â¡ÄÁê¼êÂ¦¤¬È¿ÏÀ¡ÖÃæÀä¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×