IVE、日本2nd EP「ALIVE」を8月28日に発売！ポケモン仕様のジャケットも

2021年に韓国でデビューし、名実ともに瞬く間にその人気が世界規模に拡大し続けている韓国6人組ガールズグループIVEが、日本2nd EP「ALIVE」を8月28日(水)にリリースすることが決定した。あわせて日本版の最新アーティストビジュアルが公開された。日本2nd EP「ALIVE」には、タイトル曲「CRUSH」、テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ「Will」の日本オリジナル2曲に加え、通算4作目となるMV総再生数2億回超え、IVEの1stフルアルバム「I've IVE」のタイトル曲「I AM」、1st EP「I'VE MINE」のうちタイトル曲となった「Off The Record」「Baddie」、計3曲の日本語バージョンを収録。

恋のときめきをつめこんだタイトル曲「CRUSH」は、華やかで愛らしい雰囲気に溢れ、明るく爽やかで夏にもぴったりの胸躍るポップソング。同曲は8月7日(水)に先行配信されることが決定し、本日ジャケット写真が公開されるとともに配信キャンペーン第1弾がスタートしている。EPの形態は、初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)、初回生産限定盤B(CD+PHOTOBOOK)、通常盤(CD only)、メンバーソロジャケット盤(CD only)全6種、期間生産限定盤(CD only)の全10形態。期間生産限定盤は、テレビアニメ「ポケットモンスター」仕様のジャケットとなり、封入特典のフォトカードもスペシャル仕様、さらに「Will(Anime Size)」も収録される。また、各形態の封入特典や、店舗別特典も同時に解禁。詳細は公式サイトよりチェックすることができる。さらに、発売を記念した購入者限定のシリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントを開催することも予定されており、詳細は後日発表される。8月17日(土)、18日(日)に開催される「SUMMER SONIC 2024」に出演、さらに「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」のファイナル公演がIVE初の東京ドームで開催されることが決定しており、日本での活動も大きな反響を呼んでいるIVE。2024年、さらなるIVE旋風が巻き起こりそうだ。

■リリース情報

「CRUSH」

2024年8月7日(水)より、各音楽配信サービスにてダウンロード/ストリーミング開始

事前登録はこちらから



IVE JAPAN 2nd EP「ALIVE」

2024年8月28日(水)発売

予約受付はこちら



【初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)】

3,100円(税込)BVCL-1415〜1416



<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)>

01. CRUSH ※日本オリジナル

02. Will ※日本オリジナル ※テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ

03. I AM -Japanese ver.-

04. Off The Record -Japanese ver.-

05. Baddie -Japanese ver.-



<Blu-ray>

・CRUSH (MUSIC VIDEO)

・ALIVE - Behind The Scenes



<仕様 / 封入内容>

・デジパック仕様

・8Pブックレット

・フォトカードIver.(全6種の内1種ランダム)

・イベント応募抽選用シリアルナンバー



【初回生産限定盤B(CD+PHOTOBOOK)】

3,100円(税込)BVCL-1417〜1418



<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)>



<仕様 / 封入内容>

・7インチサイズジャケット仕様

・56P撮りおろしフォトブックレット

・フォトカードIIver.(全6種の内1種ランダム)

・イベント応募抽選用シリアルナンバー



【通常盤(CD only)】

1,700円(税込)BVCL-1419



<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)>



<仕様 / 封入内容>

・ソロピクチャーレーベル(全6種の内1種ランダム)※初回仕様

・12Pブックレット

・フォトカードIIIver.(全6種の内1種ランダム)※初回仕様

・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様



【メンバーソロジャケット盤(CD only)】

<CD(初回A/初回B/通常/ソロ盤共通)>



<仕様 / 封入内容>

・メンバー別ソロジャケット

・12Pソロ仕様ブックレット

・フォトカードIVver.(全6種の内1種ランダム/メンバー手書きイラスト仕様)※初回仕様

・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様



メンバーソロジャケット盤(YUJIN ver.):1,700円(税込)BVCL-1420

メンバーソロジャケット盤(GAEUL ver.):1,700円(税込)BVCL-1421

メンバーソロジャケット盤(REI ver.):1,700円(税込)BVCL-1422

メンバーソロジャケット盤(WONYOUNG ver.):1,700円(税込)BVCL-1423

メンバーソロジャケット盤(LIZ ver.):1,700円(税込)BVCL-1424

メンバーソロジャケット盤(LEESEO ver.):1,700円(税込)BVCL-1425



【期間生産限定盤(CD only)】

1,700円(税込)BVCL-1426



<CD(期間生産限定盤)>

01. Will ※日本オリジナル ※テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ

02. CRUSH ※日本オリジナル

03. I AM -Japanese ver.-

04. Off The Record -Japanese ver.-

05. Baddie -Japanese ver.-

06. Will(Anime Size)



<仕様 / 封入内容>

・テレビアニメ「ポケットモンスター」仕様ジャケット

・12Pブックレット

・フォトカードVver.(全6種の内1種ランダム)※初回仕様

・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様



◯店舗別特典内容・対象店舗

・Sony Music Shop:クリアフォトカード(ソロ6種ランダム) / まとめ買い:4形態収納BOX

・A!SMART:セルカフォトカードA(ユニット6種ランダム)

・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコード オンライン:セルカフォトカードB(ソロ6種ランダム) / まとめ買い:クリアポストカード(集合1種)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗を除く)、全国のローソン店頭Loppi端末:セルカフォトカードC(ソロ6種ランダム)

・TSUTAYA:アナザージャケット(ソロ6種ランダム)

・WonderGOO / 新星堂全店(一部店舖を除く)および新星堂WonderGOOオンライン:缶バッジ(ソロ6種ランダム)

・玉光堂 / バンダレコード / ライオン堂 / イケヤミュージック(ECサイト含む):ポストカード(ソロ6種ランダム)

・Amazon.co.jp:スマホサイズステッカー(ソロ6種ランダム)

・楽天ブックス:A4クリアポスター(ソロ6種ランダム) / まとめ買い:A4クリアファイル(集合1種)

・ネオ・ウィング:スマホサイズブロマイド(ソロ6種ランダム)

・セブンネットショッピング:L判ブロマイド(ソロ6種ランダム)/ まとめ買い:タペストリー(集合1種)

・ポケモンセンター:スマホサイズジャケットステッカー ※期間生産限定盤のみ

・その他応援店舗:ステッカーシート



※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※各まとめ買い特典は、初回生産限定盤A・B・通常盤・期間生産限定盤の4形態まとめ買いが対象です。

※各まとめ買い特典は、<まとめ買い特典付き>のカートでご予約の方に先着でプレゼントいたします。各形態を単品でご購入いただいても、まとめ買い特典は付与されませんのでご注意ください。

※Sony Music Shop まとめ買い:4形態収納BOXは初回生産限定盤A・B・通常盤・期間生産限定盤の4枚を収納できるBOXとなります。

※ポケモンセンターは期間生産限定盤のみのお取り扱いとなります。



