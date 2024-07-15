À¾Éð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç»á¤¬¥Á¡¼¥à¹çÎ®¡Öº£¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Þ¤º¤ÏÆîÊÆ½Ð¿ÈÌî¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¡À¾Éð¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÀº¿ÀÌÌ¤äµ»½ÑÌÌ¤Ê¤É¤Ç½õ¸À¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µåÃÄOB¤Î¥ª¥ì¥¹¥Æ¥¹¡¦¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç»á¡Ê62¡Ë¤¬15Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢Îý½¬Á°¤ËÌî¼êÁÈ¤òÁ°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÆ¤ÓÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î8Ï¢ÇÔÃæ¡£¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç»á¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡Öº£¤ÎÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¼«Ê¬¤â²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¼ºÇÔ¤ÏÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò»ä¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¡Ö»ä¤¬35Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÍèÆü¤·¤¿»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï13¥²¡¼¥àº¹Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÊºÇ¸å¤Ï¡Ë2°Ì¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÁª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤·Á¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÄãÌÂÃ¦½Ð¤òÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè°ì¤ËÆîÊÆ½Ð¿È¤ÎÌî¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö»ä¤âÆîÊÆ·Ï¤ÎÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤È¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¸³èÌÌ¤â´Þ¤á¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤äÌîµå¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÀ¤ß¤¬¤Á¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÌòÌÜ¤Î°ì¤Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç»á¤Ï±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ1989Ç¯¤ËÀ¾Éð¤Ë²ÃÆþ¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦3²ó¡Ê90¡Á92Ç¯¡Ë¡¢ÂÇÅÀ²¦2²ó¡Ê90¡¢91Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó3²ó¡Ê90¡Á92Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡Ê90Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£