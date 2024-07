【JFL第16節】都並敏史監督率いる浦安が今季も“最下位からの上昇気流”…マルヤス撃破で5試合4勝目

15日、日本フットボールリーグ(JFL)第16節ラストゲームのFCマルヤス岡崎vsブリオベッカ浦安が行われ、アウェイ浦安が1-2で勝利した。前節ソニー仙台FCに逆転負けを喫した2試合未勝利の12位マルヤスと、前節のクリアソン新宿戦が悪天候で延期となった13位浦安。よって試合の消化数が異なるが、浦安が勝てば両者の順位は入れ替わるという一戦に。浦安は新宿戦を除いた直近4試合において、首位・高知ユナイテッドSCにPK1発で敗れた以外は全て勝利と、昨季同様、“最下位からの上昇気流”を描いている最中だ。

マルヤスに前回対戦で敗れているなか、立ち上がりから攻勢をかけ、6分にはレフティー若杉好輝の直接FKがクロスバーを叩くシーンも。14分には、若杉の右足クロスに184cmFW東駿が打点の高いヘディング。今季東京23FCから加入した2人でゴールに迫るが、枠を捉えず。なおも攻勢の浦安は31分に先制。上松瑛の左足クロスをファーで峯勇斗が折り返し、ゴール前で東がダイビングヘッドを叩き込んだ。マルヤスはほぼファーストチャンスで同点に。39分、ハーフスペースで縦パスを引き出した岡部拓実が、ワンタッチで前線へ浮き玉パス。最終ラインの背後へ抜け出した加藤隼登は落ち着いて左足シュートを流し込む。コンパクトな[5-4-1]で守る浦安を巧みに崩した1点だ。後半に入ると浦安はリーグ屈指のドリブラー・村越健太を投入。ピッチ脇から大声を張り上げる都並敏史監督の執念が実ったか、村越が待望の勝ち越し点を挙げる。79分、浦安はカウンターから峯が右サイドをスプリントし、目一杯DFの視線を引きつけた上でゴール前へラストパス。フリーで走り込んだ村越が右足シュートをゴール右上へ突き刺した。後半ATに峯が一発レッドを喰らった浦安だが、村越のゴールが決勝点となって勝ち点「3」。マルヤスをかわして12位浮上、中断期間前最後の一戦となる次節は沖縄SVと対戦する。◇6月以降の浦安第10節 vs ヴェルスパ大分(A) 2△2第11節 vs レイラック滋賀(H) 2◯1第12節 vs FCティアモ枚方(A) 4◯1第13節 vs ミネベアミツミFC(H) 2◯1第14節 vs 高知ユナイテッドSC(A) 0●1第15節 vs クリアソン新宿(H) 延期第16節 vs FCマルヤス岡崎(A) 2◯1◆第16節7月15日(月)FCマルヤス岡崎 1-2 ブリオベッカ浦安7月13日(土)ヴィアティン三重 0-1 高知ユナイテッドSC栃木シティ 1-0 レイラック滋賀沖縄SV 3-1 クリアソン新宿7月14日(日)横河武蔵野FC 2-2 FCティアモ枚方ソニー仙台FC 1-0 Honda FCラインメール青森 1-0 ミネベアミツミFCアトレチコ鈴鹿 0-1 ヴェルスパ大分◆順位表1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点40 | +192位 栃木シティ | 勝ち点30 | +93位 ヴィアティン三重 | 勝ち点27 | +64位 FCティアモ枚方 | 勝ち点26 | +25位 ラインメール青森 | 勝ち点25 | +66位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点24 | ±07位 Honda FC | 勝ち点23 | +48位 沖縄SV | 勝ち点23 | +29位 レイラック滋賀 | 勝ち点21 | +610位 ソニー仙台FC | 勝ち点21 | -211位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点20 | +112位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点17 | -213位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点17 | -414位 横河武蔵野FC | 勝ち点13 | -1215位 クリアソン新宿 | 勝ち点11 | -1716位 ミネベアミツミFC | 勝ち点9 | -18