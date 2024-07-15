¡ÖÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÇã¤¤Êª¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö2¡Á3000Ëü±ß¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö±¿Å¾¼ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê73¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥Ç¥«¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇßÂô¤Ï¡Ö·àÃÄ¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¿·¤·¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ìÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡£¤´Ëþ±Ù¤ÎÉ½¾ð¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾¼ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡¡10¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤«¤é2¡¢3000Ëü±ß¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¥®¥ã¥é1¥±·îÊ¬¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£