º«ÉÛ¤Î¾å¤ËÍñ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡Ö»Ò»ý¤Áº«ÉÛ¡×¤ÎÍñ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
À¤³¦°ì½¤¤´ÌµÍ¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤ÎÌó18ÇÜ¡¢¤¯¤µ¤ä¤Î6ÇÜ°Ê¾å¤Î¤Ë¤ª¤¤¡ª¡¿Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬°é¤Ä¡ª »Ò¤É¤â¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤»¨³Ø¡Ê1¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ï¤¬»Ò¤ËÂº·É¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×
¡ÖÆü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¶µÍÜ·Ï»¨³Ø¡£¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤äÃÎ·Ã¤òÆü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¡É¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¶µÍÜ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤Ã¤È»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤ò¤â»É·ã¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
¢£»Ò»ý¤Áº«ÉÛ¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤Ï²¿¤Î»Ò¤É¤â¡©
»Ò»ý¤Áº«ÉÛ¤Ïº«ÉÛ¤Î¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍñ¤¬¾è¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¡£º«ÉÛ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÈÍñ¤Î¥³¥ê¥³¥ê¤·¤¿¿©´¶¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢ÀäÌ¯¤ÊÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ò»ý¤Áº«ÉÛ¤À¤¬¡¢Íñ¤ÎÀµÂÎ¤òº«ÉÛ¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Íñ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢¡Ö¥«¥º¥Î¥³¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥º¥Î¥³¤Ï¥Ë¥·¥ó¤ÎÍñ¡£Àµ·î¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥·¥ó¤Ïº«ÉÛ¤Ê¤É¤Î³¤Áô¤ÎÍÕ¤ËÍñ¤òÀ¸¤ß¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤¬´ä¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µû¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥º¥Î¥³¤¬ÉÕÃå¤·¤¿º«ÉÛ¤òºÎ¼è¤·¡¢±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤Î¤¬»Ò»ý¤Áº«ÉÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤Ã¤·¤Æ¿Í¹©Åª¤Ë¡¢º«ÉÛ¤È¥«¥º¥Î¥³¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥«¥º¥Î¥³¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥·¥ó¤Î»Ò¤Ê¤é¡Ö¥Ë¥·¥ó¥³¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¥Ë¥·¥ó¤Ï¥¤¥ï¥·¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃÕµû¤Ï¥¤¥ï¥·¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö¥«¥É¥¤¥ï¥·¡×¡Ö¥«¥É¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íñ¤Ï¡Ö¥«¥É¥Î¥³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥«¥º¥Î¥³¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥±¤ÎÍñ¤â¡Ö¥µ¥±¥³¡×¤È¤¤¤ï¤º¤Ë¡Ö¥¤¥¯¥é¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Öµû¤ÎÍñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥í¥·¥¢¸ì¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥é¥³¤Ï¥¿¥é¡Ê¥Þ¥À¥é¡Ë¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤Î»Ò¡£±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ÎÍñÁã¤ËÅâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤À¡£Ä«Á¯¸ì¤Ç¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ò¡ÖÌÀÂÀ¡Ê¥ß¥ç¥ó¥Æ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍñ¤òÌÀÂÀ»Ò¤È¤¤¤¦¡£
´Æ½¤¡áÂ¿¸Ð µ±¡¿¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬°é¤Ä¡ª »Ò¤É¤â¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤»¨³Ø¡Ù