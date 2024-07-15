CYBERJAPAN DANCERS¤¬³¤¤Î²È¤Î°ìÆüÅ¹Ä¹¡¡¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¾Ð´é¿¶¤ê¤Þ¤¯
¡¡Èþ½÷¥À¥ó¥µ¡¼½¸ÃÄ¡Ö£Ã£Ù£Â£Å£Ò£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ä£Á£Î£Ã£Å£Ò£Ó¡×£±£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¤ÎÍ³Èæ¥¬ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë³¤¤Î²È¡Ö£á£ö£å£ø¡¡£â£å£á£ã£è¡¡£ð£á£ò£á£ä£é£ó£å¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Ô£Ã£Â¡×¤Ç£±ÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³¤¤Î²È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁíÆ°°÷¿ô¤Ï£³£°Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½¸µÒ¤ò¸Ø¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö½÷À¤Ë¡ØÍ¥¤·¤¤¡Ù¡Ø´ò¤·¤¤¡Ù¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù³¤¤Î²È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë£Ã£Ù£Â£Å£Ò£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ä£Á£Î£Ã£Å£Ò£Ó¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢°ìÆüÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥å¥Î¥ó¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤óÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤Ð¤æ¤¤¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö£Ã£Ù£Â£Å£Ò£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ä£Á£Î£Ã£Å£Ò£Ó¡×¤Ï£²£°£°£°Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ö£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£