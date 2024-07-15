¡Ú¤Ô¤è¤ê¤ó¡ÛJRÅì³¤¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢¤Ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì♡
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëŽ¢Âè7²óJRÅì³¤¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Ž£¤Ë¤Æ¡¢¿·Ì¾¸Å²°Ì¾ÊªŽ¢¤Ô¤è¤ê¤óŽ£¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ž¢¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Ž£¸ÂÄê¤ÎŽ¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥ÈÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Ž£¤ä¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¤Î¿·¥°¥Ã¥º4¼ïÎà¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö
¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê
Ž¢¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Ž£¸ÂÄê¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª½Ð¤«¤±¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì!
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î60¼þÇ¯¥í¥´¤È¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¡¢Ž¢¤Ô¤è¤ê¤óŽ£2¤Ô¤è¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬°ìËç¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž¢¤Ô¤è¤ê¤óŽ£Ž¢¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーŽ£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤ÎŽ¢Âè7²óJRÅì³¤¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Ž£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°Í½Ìó¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥¹¥×¥é¥¤¥È¡Û²Æ¤ò³Ú¤·¤àŽ¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¼«ÈÎµ¡Ž£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ♡
¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Àè¹ÔÈÎÇä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¤Ô¤è¤ê¤ó¥Ç¥¶ー¥È¥¹¥×ー¥ó&¥Õ¥©ー¥¯
ÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤ËÌÚÀ½¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È¥¹¥×ー¥ó¤È¥Õ¥©ー¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¤¼¤Ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Ô¤è¤ê¤ó¥«¥Ã¥×ÌÍ¥ー¥Ñー
¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¥«¥Ã¥×ÌÍ¥ー¥Ñー¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì!
¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤ë´Ö¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¸«¤Æ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Æ»¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ý
¤Ô¤è¤ê¤ó¥â¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÌÚÀ½¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£
ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ô¤è¤ê¤ó±ØÌ¾É¸¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
Ì¾¸Å²°±Ø¤Î±ØÌ¾É¸¤È¡¢Ž¢¤Ô¤è¤ê¤óŽ£Ž¢¤¤¤Á¤´¤Ô¤è¤ê¤óŽ£Ž¢¥Á¥ç¥³¤Ô¤è¤ê¤óŽ£¤¬3¤Ô¤èÊÂ¤ó¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¡£
¤Ô¤è¤ê¤óMARKET¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤Ô¤è¤ê¤óÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤¬Ž¢¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Ž£¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿Ž¢¿·´´Àþ¡ß¤Ô¤è¤ê¤ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥ÈŽ£¤¬º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Î¤¿¤á¤ËºÆÈÎ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢
¤«¤ï¤¤¤¤¤Ô¤è¤ê¤ó¤¬¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë
º£²ó¤ÏŽ¢Âè7²óJRÅì³¤¤¤¤¤¤â¤ÎÃµË¬¥Õ¥§¥¢Ž£¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø60¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ¤Ô¤è¤ê¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ô¤è¤ê¤ó¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö